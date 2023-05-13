《雲林》國際展能節木雕賽 李政軒巧手奪銀

李政軒（中）與爸爸李介洲、媽媽汪必珍成立工作室，三人共同傳承木雕、木工及藤藝技術。（記者黃淑莉攝）

2023/05/13 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕聽障人士李政軒繼二○一六年奪得第九屆國際展能節競賽基礎木工製作組金牌，今年再獲第十屆展能節木雕組銀牌；李政軒與父親李介洲、母親汪必珍三人都是聽障者，但他們超越身體障礙都曾在國際賽奪牌，為台灣爭光，現成立工作室傳承木工、木雕等技藝。

克服身障傳藝 與父母都是國手

六十五歲李介洲從小學木工、木雕，身材高大但手很巧，把木工與木雕結合，設計的木工家具十分細緻，卅歲的李政軒小時候很愛看爸爸工作，卻排斥學木工，但李介洲很早就看出兒子的天份，順其自然不強迫孩子，直到高中時在工藝老師鼓勵下，李政軒才跟著爸爸學木工。

李家一門三傑，李介洲、汪必珍、李政軒都是國手，先後代表台灣參加國際展能節職業技能競賽，李介洲曾獲木雕組銅牌、家具木工組金牌，汪必珍藤藝組銅牌，李政軒奪得基礎家具製作金牌、平面木雕銀牌，李政軒說，下屆他還會繼續參賽，想挑戰藤藝類。

李政軒指出，「跛鱉千里」雖他與爸、媽都是聽障者，但相信只要努力不懈，一定會成功，目前除了與爸媽一起成立工作室養活自己外，也在學校教學傳承木工，透過手把手、筆談等方式教學，點燃孩子對木工好奇及興趣，希望能傳承木工技藝，讓國人都認識木工之美。

李政軒一家人例假日會在古坑綠色隧道擺攤，展售自己設計的產品及藝術品，民眾可以前往參觀。

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