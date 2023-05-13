雲林鳳梨盛產 兩農會包肉粽、漢堡

林內鄉農會總幹事黃國洲展示，農會研發將鳳梨包進肉粽、漢堡及三明治的成品。 （記者詹士弘攝）

2023/05/13 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣鳳梨進入產季，古坑與林內鄉種植面積逾四百六十公頃，兩鄉農會為促銷鳳梨，除籲請大家採購，也推出鳳梨漢堡及三明治新吃法、鳳梨加工飲品鳳梨膠質飲、鳳梨愛玉凍飲，希望增加鳳梨的銷售管道。

古坑、林內農會推新吃法

古坑鄉鳳梨種植面積約三百二十公頃，產量達一萬七千五百公噸，以台農十七號「金鑽」鳳梨為大宗，因今年產量增多、外銷量少，影響銷售情況，包括古坑及林內農會都努力推銷鳳梨，其他農會也幫忙促銷，另研發各種新口味的加工品，讓消費者有多重選擇。

膠質飲、愛玉凍飲健康消暑

古坑鄉農會總幹事袁誌謙表示，今年農會將鳳梨與在地風味餐結合，呈現鳳梨全餐創意料理，並透過多樣化加工，將鳳梨做成創意的鳳梨膠質飲及鳳梨愛玉凍飲，冰鎮後飲用，不止消暑解渴，裡面富含滿滿維他命C及膳食纖維，健康又消暑，且無化學添加物或香精，已獲「雲林良品」認證。

旺來五穀粽 果香沖淡油膩

林內鄉農會總幹事黃國洲指出，林內鳳梨栽種面積達一百五十公頃，為避免產量多影響價格，農會研發出旺來五穀粽，創造林內獨有的肉粽風味，讓鳳梨自然果香沖淡肉粽油膩口感，豐富的內餡在咀嚼後，有獨特的風味與層次感。

黃國洲說，除了把鳳梨加入肉粽外，農會也嘗試把鳳梨放進美式三明治或漢堡中，取代原本的沙拉或番茄，結果口感及味道完全不違和，尤其鳳梨自然的果酸增添漢堡的滋味，水分十足，吃起來不膩，大幅提升食品的美味。

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