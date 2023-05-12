雲林未來特展 50文創品牌進駐

2023/05/12 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣「YCDC雲林創意設計中心」今年邁入第三年，年度大展「雲林未來」特展即日起展開，文觀處期待雲林未來新樣貌可翻轉大家對雲林產業既定印象，共同形塑雲林的品牌形象。

文觀處長陳璧君表示，三年疫情改變民眾生活，特展設計以疫情時代的過去與迎向未來的銜接點，讓大家找回過去失去的時尚、美食、生活、體態、玩樂；共有五十家文創品牌進駐，展區分「未來好時尚」、「未來好好吃」、「未來好生活」、「未來好體態」、「未來好好玩」五大部分，不僅迎向未來，更是要迎接「好」的未來。

「未來好時尚」以雲林時尚創作者為主軸，有「季節角落工作室」自然染絲巾與帽子，時尚從小配件做起；「未來好好吃」邀請雲林巷弄間、街口處的美食小吃參展，如崙背飄香六十年的李排骨酥、不添加防腐劑的貓兒干村花生醬，還有麥寮將麥田轉化為友善環境與永續產業「月光下友善農場」等。

「未來好生活」則與在地青年結合，展出各項文創商品；「未來好好玩」介紹獲「雲林亮販點」認證的五十八間「雲林亮販點」特色店家；「未來好體態」則是鑑於疫情期間難以進行戶外運動，解封後邀大家一起找回失去的體態，在飲食上要吃得健康，運動時也要有舒適的服裝。「ATWAIN艾坦恩」位於元長，品牌名稱由台灣TAIWAN變異而來，利用回收廢寶特瓶，用新技術將其製成運動衣服。

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