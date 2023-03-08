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    首頁　>　雲林縣

    供蛋正常 雲嘉嘉營養午餐不漲價

    雲林麥寮興華國小加入教育部中央廚房計畫，每餐食材費有69.1元，天天四菜一湯，小朋友吃得開心又營養。 （記者黃淑莉攝）

    雲林麥寮興華國小加入教育部中央廚房計畫，每餐食材費有69.1元，天天四菜一湯，小朋友吃得開心又營養。 （記者黃淑莉攝）

    2023/03/08 05:30

    〔記者黃淑莉、王善嬿／綜合報導〕蛋價創新高，北部傳出有學校午餐要調漲，雲林縣及嘉義縣市政府都指出，暫時不會調整，尤其雲林有一百廿四校受惠教育部中央廚房計畫及台塑企業補助，每餐食材達六十九．一元，學校反應學生吃得營養且開心。

    雲林有補助 食材費達69元

    雲林縣府教育處表示，這幾年物價漲不停，縣內國中小學已陸續調漲午餐費，先前沒調整的在去年都調漲，縣內多數國中小學午餐費每月八百元，這學期沒有學校調漲。

    教部補助新擴建中央廚房

    另教育部為改善學校午餐品質，推動中央廚房計畫，包括補助新擴建中央廚房、食材聯合採購，並補助學校食材費每人每餐至六十二元，加上台塑企業補助的加菜金每餐七．一元，食材費就有六十九．一元。

    土庫國小校長關勝周指出，因食材費增加，為讓學生吃得有感，雞腿、排骨、肉排等單品，要求每一份要有九十公克，另一週有兩天雙主菜，現每月八百元，不需要調漲，至於蛋的料理也都正常供應。

    麥寮鄉興華國小說，加入中央廚房透過集中採購、烹煮、降低人事等成本，學校午餐品質明顯提升，每天四菜一湯，天天雙主菜，連水果品質都很好，近來蛋的料理都正常供應，前天菜脯炒蛋，上週還有肉燥滷蛋、紅蘿蔔炒蛋。

    嘉縣市 暫未有調漲規劃

    嘉縣府教育處長李美華說，偏鄉及中央廚房供餐學校午餐費六十二元，一般學校五十元，未接到要調漲反應，雞蛋供應也暫無虞。

    市府教育處長林立生表示，嘉市午餐食材費國中卅五元、國小卅二元，與團膳供應商簽訂一至十二月整年度合約，今年暫未有調整規劃。

    林立生說，雞蛋是蛋白質來源，近來價格調漲，民生國中、文雅國小等學校菜單仍有雞蛋料理，也會增加如鴿蛋、豆腐、肉類等菜色。

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