陪伴扶助弱勢 雲林家扶社工獲表揚

雲林家扶中心主委陳燦勳（第二排中）到中心，獎勵于雯蕙（第二排左起）、陳怡秀、李翊瑋及吳照平等社工、事務員。 （記者黃淑莉攝）

2023/03/08 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林家扶中心社工師陳怡秀、吳照平及社工李翊瑋、事務員于雯蕙等四人，獲縣府表揚績優社工及救國團青年獎章，他們分享工作心得指出，社工是助人工作，看到孩子成長展露自信笑容，是他們最大感動及成就，未來會持續陪伴扶助家庭家出困境。

吳照平 獲救國團青年獎章

社工師吳照平在家扶十六年，負責兒童保護領域，今年獲雲林縣救國團青年獎章，他說自己喜歡人性關懷工作，可以運用專業知識幫助弱勢及減少兒虐事件，但在協助個案過程還是會遇到不理性的家長，被辱罵、拒絕訪視，甚至有個人負面情緒、挫折等，因此社工要有一顆調性的心很重要。

社工師陳怡秀在家扶服務五年多，主要負責寄養業務，獲選縣府表揚績優社工，她表示，服務過程雖很累，但看到孩子經過寄養家庭無私照顧後有成長，還有展現自信笑容，是她工作上最大感動及成就，這幾年的經驗她覺得當社工要有堅強的心。

另一位績優社工李翊瑋擔任社工九年，在家扶負責家長生涯發展方案，父母是孩子最堅強的後盾，她積極輔導家長學技能、考證照，找到生活重心及目標。

在家扶服務六年多的于雯蕙工作包山包海，輔佐社工解決專業以外的疑難雜症，她表示，印象最深刻是有熱心民眾送菜，她拿著鐮刀到田裡採收，工作忙碌卻很快樂又充實。

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