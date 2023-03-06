雲科大學生超斜槓 助社區創生

雲科大超斜槓青年結合社團開發出雲林廿鄉鎮的故事伴手禮盒，賣在地農特產，也賣社區故事。（記者黃淑莉攝）

2023/03/06 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕不只斜槓，雲林科技大學一群學生愛上「超斜槓」，結合興趣發揮出新專長，並協助解決地方問題及創生，有電機系跳脫傳統學經營管理，還有資訊管理系、工業管理系跨設計。

電機系的劉峻維與機器人專長的吳東晉，因在樂高機器人補習班實習，發現「積木城鄉差距」，相較台北、台中等城市的孩子，雲林較沒機會接觸到樂高，他們計畫斜槓籌備一家「樂高出租店」，在雲林推動積木教育。

兩人跨系到雲林科技大學未來學院參加前瞻學程，劉峻維說，跳脫傳統電機系就業框架，想自己創業當老師，在雲林推動積木教育。

資訊工程系胡雅淨和工業管理系李念恩，一個喜歡花藝設計、一個愛畫插畫，兩人對未來有很多夢想，參加前瞻學程斜槓到設計領域，把農廢變砂畫原料，天然沒污染問題，孩子可以玩得安全，減少河川污染，還開創農廢新價值。

胡雅淨說，她們把淘汰的薑黃、竹子、檳榔炭，清洗曬乾後磨成粉末，做為砂畫材料，現在農廢砂畫材料包已開始販售，頗受家長、小朋友喜愛。

雲林科技大學未來學院長鄭宇伸指出，「斜槓」早年給人不務正業感覺，但現在多元化社會斜槓很重要，為協助想發展多元能力的學生經營斜槓職涯的機會，雲科大與十五個產官學團體成立「超斜槓青年培育聯盟」，多數學生參加的目的並不單為賺更多錢，而是想透過多重身分來豐富人生及解決地方問題。

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