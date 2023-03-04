開拓市場 雲縣將觀摩東京食品展

2023/03/04 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國際疫情持續解封，為開拓雲林農漁畜產品國際市場，雲林縣長張麗善今年將率團參加日本東京、新加坡及馬來西亞等國際食品展。

雲林為農業大縣，縣府自創「雲林良品」作為雲林農漁畜產品品牌代表，累計三年共有二百七十七家、六百六十四件產品取得雲林良品認證，包括蔬菜類、水果類、肉類、海鮮類、五穀雜糧等新鮮或加工品。

因疫情改變消費型態，雲林良品除透過實體店面銷售，也積極打通電商平台，縣府農業處長魏勝德指出，這幾年雲林良品在國內已打響口碑，也有業者自行外銷到國外，市場反應不錯。

張麗善表示，本月六日她將與縣府農業處及縣內幾個農會、團體參加東京食品展，雖這次雲林縣府沒有設館，但現場有來自世界四、五十個農業大國參加，超過一千八百個攤位，所以這次是去觀摩學習，包括包裝設計、行銷策略，進而提高雲林良品的國際競爭力。

張麗善說，除了東京食品展，今年還計畫要參加新加坡、馬來西亞食品展，希望能帶領雲林良品店家打入國際盃，開拓國際市場。

魏勝德指出，雲林每年已有二百噸蔬果外銷到新加坡，市場反應不錯，另新加坡是東協十國很重要的窗口，今年新加坡食品展將設立雲林館，除持續擴大新加坡市場，也希望進一步打通東協十國的通路。

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