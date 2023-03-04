雲縣去年出生數3340人 創新低

雲林縣高齡化嚴重，縣府廣開長青食堂，照顧銀髮族。（記者詹士弘攝）

2023/03/04 05:30

〔記者詹士弘／斗六報導〕雲林縣人口老化，出生人數創新低，目前人口僅剩六十六萬三千多人，其中六十五歲以上人口高達十三萬三千九百五十一人，老人人口比例達廿．一二％，已達超高齡社會；雲林縣府表示，為扭轉老化趨勢，已積極開發新工業區，創造就業機會，盼能帶動人口回流。

老年人口達超高齡社會標準

雲林為農業縣，除斗六、麥寮、虎尾有較大的工業區，就業機會較多，其他鄉鎮都以農漁為生，工作機會少，衍生人口外流、高齡化等問題，縣府統計，去年出生人數僅三三四○人，死亡人數高達八五七九人。

水林、元長、東勢比率最高

不僅人口數持續多年「生不如死」，六十五歲以上人口有十萬三千九百多人，已達老年人口比例廿％的超高齡社會標準，尤其水林、元長、東勢三鄉，老年人口比例均高達廿五、廿六％。

社會處長林文志表示，目前台灣人口結構失調，戰後嬰兒潮出生的人目前多已高齡，而年輕人口少子化，雲林去年新生兒人數僅三三四○人，創下新低，而死亡人數疑因疫情因素，有八千餘人，但老人人口仍達廿．一二％，僅次於嘉義縣的廿一．六九％及台北市的廿．九一％、南投的廿．一三％。

縣府創造就業機會 鼓勵移居

林文志指出，少子化是全國化問題，雲林人口老化主要工作機會少，年輕人口外流，要改善人口老化，獎勵生育及創造就業機會雙管齊下，生育津貼、育兒補助等福利效果有限，最重要還是要創造就業機會，鼓勵年輕人回鄉、外縣市民眾移居。

縣府表示，目前推動寮港南公用碼頭計畫，希望創造周邊產業園區發展利基，並提出「產業願景地圖」，規劃九個產業園區使工商產業進駐，希望創造更多就業機會，但這些有許多作業需要中央支持，避免讓雲林陷入「世代貧窮 」的危機中。

雲林老年人口比率最高的三鄉鎮公所均指出，地方高齡化幾乎難以翻轉，所以盡可能做好老人社會福利，開辦長青食堂及社會關懷據點，把老人照顧好，年輕人無後顧之憂，人口不再外流。

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