台大雲林分院成立器捐大愛紀念區

台大雲林分院成立器官捐贈大愛紀念區，並進行揭牌。（記者詹士弘攝）

2023/03/02 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕台大醫院雲林分院從二○○四年完成第一例器官勸募捐贈，二○一二年與台中榮民總醫院簽訂為器官勸募合作醫院，至今已協助十六名病人成就器捐大愛。為緬懷器捐者，昨天在院區設立器官捐贈大愛紀念區。

器官捐贈大愛紀念區揭牌典禮由台灣大學副校長張上淳、台大醫院教授黃瑞仁、院長馬惠明、副縣長謝淑亞、財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心副執行長劉嘉琪及醫師代表共同出席進行揭牌。

馬惠明表示，器官捐贈大愛紀念區以著名的紫斑蝶為設計理念，每年長途遷徙的紫斑蝶會選擇在雲林休憩，等待風起再出發，如同無私的器官捐贈者，透過器官捐贈延續生命的飛舞，院方希望藉由設置紀念專區，感謝捐贈者家屬成就大愛，也鼓勵受贈者持續前行。

惠明也說，除夕夜該院接獲一名自發性顱內出血的病人，在主治醫師許皓淳、醫師陳以幸與協調師劉幸儀的說明並取得家屬同意下，進行器官捐贈評估，由於器官捐贈檢驗屬特殊檢驗，遇農曆春節期間無法執行，檢驗醫學部主任謝月貞獲知消息後，隨即協調休假中的醫檢師返院支援，二小時內完成檢驗報告發送。

在器官捐贈小組並動員相關科部團隊合作下，病人順利轉至台中榮總接續照護，由台中榮總完成器官組織捐贈手術，病人捐贈了「心臟、肝臟、右腎、雙眼角膜及皮膚」，兩院攜手同心，成就病人及家屬的無私大愛，造福等待受贈的家庭。

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