禽流感不要來 雲林發消毒水清消

雲林縣政府為降低疫情連環爆機會，緊急動用第二預備金購置消毒藥劑，並力推「家禽智慧飼養生產管理系統」，以智能化的控制系統管理，減少人員進出飼養場。 （記者詹士弘攝）

2023/03/02 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕禽流感流行還在高峰期，甚至引爆全球缺蛋潮，為降低疫情連環爆機會，雲林縣政府已緊急動用第二預備金購置消毒藥劑，發放到禽農手中協助維護畜養環境，並力推「家禽智慧飼養生產管理系統」，以智能化的控制系統管理，減少人員進出飼養場。

未登記牧場 加強查察取締

農業處長魏勝德表示，今年H5N1禽流感特別嚴重，尤其對蛋雞傷害更大，縣府投入四項防禦措施以防治禽流感在畜禽場蔓延，第一是動用預備金，發放消毒水給禽場，讓各禽場加強消毒；第二是將復養消毒時間從四十二天延長至六十三天，未登記牧場則會加強查察取締；第三加強流動車輛覆網稽查，降低空氣中羽毛、糞便散播；第四為杜絕侯鳥進入禽舍，也會特別加強圍網稽查。

魏勝德指出，縣府也力推家禽智慧飼養生產系統化管理，可降低因人為疏失造成的損害，有效節省人力管理成本，並可以透過大數據的累積，讓飼養技術發揮到最佳的調度與管理，搭配後端的智能化加工及包裝，使產業升級，提高消費者對家禽產品安全的信賴感。

智能化控制系統 人在國外也能操作

四湖鄉芳源畜牧場長吳祥斌表示，他的飼養場運用「家禽智慧飼養生產管理系統」後，利用智能化的控制系統，將數據的變化應用於現場飼養及時修正與調整，以達到管理效率準確性及最大化，包含飼料運輸、餵食、溫溼度、清洗鵝場都可透過手機APP控制，減少人員進入飼養場，即使人在國外也能操作控制。

雲林縣長張麗善指出，縣府會與中央攜手協助禽農做好防疫工作，全力支持禽農提升飼養環境，齊心合作共同維護整體家禽產業。

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