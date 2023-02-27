雲縣15萬噸垃圾無處去 環保局協調增燒

雲林縣垃圾堆置量達十五萬噸，有多個鄉鎮市堆置逾三萬噸。（記者黃淑莉攝）

2023/02/27 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕口湖鄉鄉長李龍飛日前針對鄉內堆置七千多噸垃圾問題召開記者會對外求援，讓雲林垃圾問題引起觀注，累計全縣已堆置達十五萬噸垃圾，雲林縣環保局表示，除持續推動垃圾源頭減量，增加「零廢棄資源化系統」（ZWS）將垃圾轉成燃料棒，並將協調增加焚化量。

雲林縣每日垃圾量約三百至三百廿噸，廿鄉鎮目前只剩褒忠、莿桐的掩埋場還有掩埋空間，台西、麥寮由台塑六輕敦親睦鄰協助去化，因雲林沒有焚化廠，其他鄉鎮市都須外運去化。

環保局指出，由於外縣市焚化爐去化量有限，加上近一年因各縣市焚化爐歲修，每天外運焚化量只有四十多噸，另縣府引進ZWS將生活垃圾轉成固體再生燃料，目前每日可處理一百二十噸垃圾，無法及時處理的暫置在各地垃圾場，多年來累計堆置十五萬噸，包括已打包的，減少衍生臭味等污染。

環保局表示，雲林一年垃圾量約十一萬六千噸，在縣府爭取外運去化量，增加ZWS處理量及落實垃圾分類等措施，四年來已去化約卅六萬噸。

環保局強調，台塑兩座鍋爐設備改善完工後，燃料棒使用量會大幅增加，屆時ZWS處理量可再提高許多，另環保署補助縣府購買一套自動化垃圾分選機，可先協助各地堆置垃圾進行篩分、破碎，另外也會持續協調相關單位增加委外的焚化量。

另在垃圾源頭減量部分，由於廚餘在垃圾量中占二成，縣府除把回收的廚餘製成有機肥，另為方便家戶廚餘回收，提高廚餘回收量，縣府補助購置家用廚餘機，今年即日起受理申請，預計補助三百戶。

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