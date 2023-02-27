防治猴害神器 電圍網補助提高

防治台灣獼猴危害農作，林務局、雲林縣府今年擴大架設電圍網補助。（雲林縣府提供）

2023/02/27 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台灣獼猴危害農作事件頻傳，林務局、雲林縣政府擴大補助架設電圍網，除補助金額提高至十二萬六千元，且今年增加咖啡、鳳梨，有意願農民可向各公所、農會申請。

雲林古坑、林內及斗六等山區農作飽受台灣獼猴危害，受害農民說，猴群進入園區「全面失控」，不管果實成不成熟，摘取後丟滿地，蔬菜、水果無一倖免，風災、雨災有天然災害救助，猴害卻求償無門。

不只猴群破壞農作事件，這幾年平地也傳出落單台灣獼猴「擾民」情事。今年春節連假時四湖海清宮就有猴子侵入廟內搶走供桌上的水果，甚至還企圖搶奪小孩手中的食物，還有獼猴闖入校園企圖搶走學生手中提的早餐。

雲林縣府農業處指出，目前台灣獼猴防治計畫主要以僱工驅趕、架設電圍網，補助對象以古坑、斗六及林內三鄉市，僱工驅趕由公所僱工在柑橘、竹筍等作物成熟期間在山區巡查施放沖天炮、巨竹炮方式驅趕，另有需要農民也可以到公所免費索取沖天炮驅趕。

雲林縣府農業處長魏勝德指出，設置電圍網在不傷害野生動物的方式下，利用電擊入侵果園之獼猴，碰觸時僅會受驚嚇及痛感，且不需長時間駐點看守，有裝設農民反應不錯。

魏勝德表示，雲林縣是咖啡重要栽培區，經縣府爭取，林務局今年將咖啡、鳳梨也列入電圍網申請作物，另電圍網架設補助改依農地面積大小換算資材經費，架設面積達二公頃以上，最高可補助十二萬六千元，比過去四萬五千元提高近三倍。

農業處森林保育科長張文東指出，台灣獼猴很聰明，請民眾不餵食、不干擾、不接觸。另農委會去年底已公告禁止私養獼猴，籲請鄉親配合以免觸法。

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