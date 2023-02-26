草嶺賞櫻 3路線免費巴士接駁

草嶺石壁櫻花開約八成，二二八連假上山賞花正是時候。（記者詹士弘攝）

2023/02/26 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林草嶺櫻花季至三月五日止，目前已接近尾聲，石壁地區櫻花全面綻放中，花開達八成，而二二八連假是櫻花季結束前最後一個連續假期，要抓住櫻花季的尾巴，這時候上草嶺石壁賞花正是時候，古坑鄉公所也提供免費接駁巴士，方便民眾賞花。

草嶺石壁大約種植一萬棵櫻花樹，品種有寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻，連假期間有八成櫻花盛開，分布面積約十八公頃，沿途還有九芎神木、石壁仙谷、蘇家農場、美人谷、雲嶺之丘等景點，民眾可把握時機與櫻花留下美麗的合影，櫻花季從二月一日開始至今已吸引超過五萬人次前往賞櫻。

文化觀光處長陳璧君表示，草嶺石壁地區是雲林第一個森林療癒基地，以杉林步道、雲嶺之丘、五元兩角及木馬古道等為主要場域，到石壁不只可以賞櫻，還能體驗健康療癒。

雲林縣政府為維持賞櫻品質及交通秩序，賞櫻期至三月五日期間進行交通管制，為避免民眾受塞車之苦，或停車位難尋，古坑鄉公所提供三條免費接駁路線：草嶺第一停車場往返九芎神木，第一停車場去程發車時間為上午九點到下午二點，九芎神木回程發車時間為上午九點半到下午三點半；草嶺第二停車場往返九芎神木，發車時間與第一停車場相同；最後是九芎神木往返五元兩角，九芎神木去程發車時間為上午九點到下午一點半，五元兩角回程發車時間為上午十點到下午二點半，服務路線皆免費搭乘。

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