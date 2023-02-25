《雲林》銅價漲、電纜線遭竊剪 警逮三嫌

2023/02/25 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕銅價上揚，電纜線又成為竊賊覬覦目標，雲縣今年已傳出多起電纜線遭竊剪案件，斗六分局與台電公司合作，迅速破獲電纜線竊盜集團，台電雲林區處強調，已加強手孔蓋點焊防竊，也呼籲民眾發現可疑人士馬上報警。

台電雲林區處維護經理孫繼祖指出，今年春節連假長，竊嫌利用工業區沒上班犯案，台電接獲廠商報案，派員到場復舊，第一時間也提供監視器影像向警方報案。

斗六分局副分局長黃仁男表示，根據市場行情，目前銅價每公斤約一百八十元，價格上漲也讓沈寂一段時間的電纜線竊案重現，有鑑於電纜線遭竊對工廠、民生影響嚴重，分局接獲報案即組成專案小組偵辦，調閱監視器畫面鎖定一輛懸掛假車牌的轎車，擴大範圍看了上百支路口監視器，終於鎖定竊嫌身分及藏匿處，順利偵破電纜線竊盜集團，逮到三名犯嫌。

黃仁男說，該集團利用凌晨二時至四時路上人煙稀少時段犯案，每次作案三、四人一起，總計犯案六次，其中五次得逞，共竊剪約七百公尺長，得手後立即銷贓，不法所得約三十萬元，落網時贓款已花用剩下一萬多元。

孫繼祖表示，為了防範地下電纜線再遭竊剪，已經加強手孔蓋的點焊，讓竊嫌不易打開，同時也呼籲民眾，若發現路上有可疑的人士可通報相關單位。

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