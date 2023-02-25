馬鈴薯節3/4斗南登場 11道料理上桌

馬鈴薯大阪燒滿滿的馬鈴薯，十分美味。（記者黃淑莉攝）

2023/02/25 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣馬鈴薯栽種面積冠全國，主要集中在斗南，鎮公所為打響斗南馬鈴薯名號，增加國人食用量，將於三月四日舉辦馬鈴薯節活動，準備十一道馬鈴薯創意料理共一萬一千份要讓民眾品嘗，另有親子挖馬鈴薯體驗。

雲縣栽種面積冠全國

雲林縣府統計，全縣馬鈴薯種植面積約一千二百公頃，佔全國產量四成以上，農民種植大都與國內食品大廠契作，做成薯片、薯條等加工製品。

每道料理準備一千份

斗南鎮長沈暉勛指出，大多數國人最熟悉的馬鈴薯料理是薯條、咖哩飯，其實馬鈴薯還可做成各種美味可口的料理，因此鎮公所邀請鎮內學校、店家及社區媽媽研發十一道馬鈴薯創意料理，活動當天每一道會準備一千份，讓參加民眾品嘗，盼帶動馬鈴薯使用量。

沈暉勛表示，十一道創意料理有馬鈴薯起司餅乾、馬鈴薯小鬆糕、千層蛋捲、馬鈴薯大阪燒、馬鈴薯冰淇淋、馬鈴薯竹筍沙拉、馬鈴薯蛋糕、馬鈴薯平安雪蓮圓等。

張麗善表示，雲林的馬鈴薯品質佳，也是養豬大縣、醬油故鄉，雲林良品「咖哩飯便當」在國內超商上架兩年，每年賣出上億元，可見雲林良品的品質受到大家肯定。

五張發票可現採馬鈴薯

斗南鎮公所指出，馬鈴薯節三月四日在全佑老人長期照顧中心停車場舉行，當天活動有小畫家寫生、馬鈴薯創意料理品嘗、親子採馬鈴薯、農產品市集等，想參加親子挖馬鈴薯的民眾，當天記得攜帶一、二月發票，五張可兌換體驗券，但要自備手套、小鏟子等工具，發票在會後將捐給斗南鎮內社福團體，歡迎大家踴躍參加。

馬鈴薯冰淇淋吃得到馬鈴薯香及冰淇淋冰涼。（記者黃淑莉攝）

斗南鎮公所三月四日舉辦馬鈴薯節活動，現場將提供一萬一千份馬鈴薯創意美食供民眾品嘗。（記者黃淑莉攝）

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