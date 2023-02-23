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    虎尾福安宮糖廠媽 4/7回鹿港娘家

    全新腳踏車紀念車三輛 ，將提供參加進香活動的香燈腳摸獎。（記者詹士弘攝）

    全新腳踏車紀念車三輛 ，將提供參加進香活動的香燈腳摸獎。（記者詹士弘攝）

    2023/02/23 05:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕虎尾福安宮「糖廠媽」繼去年完成「祈行千里、賜福寶島」壯舉後，昨天公告於四月七至九日辦理二夜三天往鹿港謁祖祈福活動，將徒步前往彰化縣鹿港鎮新祖宮進香，往來距離約一百公里，這也是糖廠媽第廿週年的回娘家行腳活動。

    福安宮主委王明崑表示，「福安宮」主祀「湄洲天上聖母」，於一九五五年由彰化縣鹿港鎮新祖宮分靈供奉，因廟宇鄰近虎尾糖廠，信徒暱稱「糖廠媽」。廟方自二○○三年起，每年農曆三月辦理「百里行腳」徒步返回祖廟進香，今年適逢滿廿週年，是地方宗教界盛事。

    王明崑指出，「糖廠媽」為展現媽祖鼎盛香火，並祈求神威顯赫，保佑台灣風調雨順國泰民安，近年三度舉辦「祈行千里、賜福寶島」活動，第一年於二○一八年以十三天時間搭車環島，隔年再以廿二天走完全台，是台灣媽祖繞境活動壯舉；之後二年因碰上疫情，活動暫停，去年疫情趨緩，「糖廠媽」為疫情後的台灣祈福，於十月以十五天單車環島，終於完成三載圓科活動，讓整個系列活動可以圓滿結束。

    今年的「百里行腳」回娘家活動將於四月七日展開，「祈行千里、賜福寶島」贊助單位將提供三輛全新紀念電動腳踏車，供給參加進香活動的香燈腳摸彩。

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