麥寮第一所 公設民營托嬰中心揭牌

麥寮第一所公設民營托嬰中心空間大，環境舒適。（記者詹士弘攝）

2023/02/23 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉第一所公設民營托嬰中心昨天在崙後社區活動中心揭牌，由中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會經營管理，可收卅名嬰幼兒，月費九千元，可申請政府補助五千五百元 ，目前已有十九名幼兒進駐。

月費九千 政府補助五千五百元

副縣長謝淑亞表示，雲林縣零至二歲嬰幼兒人數約有一萬一千人，為建立「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」的友善育兒環境，縣府已在北港鎮、虎尾鎮、西螺鎮及古坑開辦公共化托嬰中心，麥寮鄉是雲林少數人口成長的鄉鎮，每年新生兒約五百人，為幫父母減輕負擔，縣府也設置麥寮公設民營托嬰中心，是麥寮鄉第一間托嬰中心。

可收卅名嬰幼兒 已十九名進駐

麥寮公設民營托嬰中心月費九千元，家長可向政府申請五千五百元補助，每名幼保育員最多可照顧五名嬰幼兒，中心最多可收卅名嬰幼兒，收托對象為零至二歲嬰幼兒，二歲後至三歲如有需求，也能再托。目前因保育員只有五人，可收廿五人，已有十九名小朋友接受照顧，縣府希望藉由優質托育照顧品質及平價化托育環境，讓年輕父母可以將幼兒放心托顧於托嬰中心，讓家長放心回歸職場，增加家庭收入，減輕照顧負擔。

引進AI科技 全天候守護嬰幼兒

經營團隊特別把AI智能科技帶進托嬰中心，廿四小時監測孩子身體狀況，隨時將數據上傳雲端。希望藉由提供優質托育照顧品質及平價化托育環境，讓父母放心托嬰，更重要是營造孩子快樂成長的環境。

社會處長林文志表示，麥寮托嬰中心位在活動中心二樓，結合社區資源，可實現社區共融、在地樂活。

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