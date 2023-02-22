《雲林》台語文學先驅 蔡秋桐詩文、影像集發表

雲林縣府與中研院台灣史研究所、國立台灣文學館共同發表蔡秋桐的詩文集、影像集兩本新書。（記者黃淑莉攝）

2023/02/22 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕昨天二月廿一日是「世界母語日」，雲林縣府舉辦台語文學先驅之一蔡秋桐的詩文集及影像集兩本新書發表會，書中收錄蔡秋桐以台語創作的小說、民謠、新詩及他所收藏台灣在日治及戰後的社會變遷資料，盼藉此讓更多雲林文學與母語文學受到注目。

蔡秋桐一九○○年出生於雲林元長鄉五塊寮，自幼學習漢文，他不僅是農村菁英兼地方領袖，日治時期擔任地方保正，戰後曾任元長鄉第一屆鄉長，並當選台南縣第一屆參議員，關心地方公共事務。

蔡秋桐也是作家，有「保正作家」之稱，其創作文字以漢文、台灣話夾雜書寫，呈現農村社會與農民生活，具有強烈的本土語言色彩。

縣府文化觀光處長陳璧君指出，昨天發表的「蔡秋桐詩文集」、「蔡秋桐影像集」是由縣府與中央研究院台灣史研究所、台灣文學館共同編纂出版，蔡秋桐先生的家人也出席新書發表會，信義國小學生朗讀他的新詩經典作「牛車牛」。

元長鄉信義國小所在的五塊村是蔡秋桐先生的故鄉，當時他即深知教育對孩子、社區發展的重要性，信義國小的校地、校歌、校徽及設置都與他息息相關，校方將學校「讀冊館」轉型活化為「蔡秋桐文學館」，預計在四月八日蔡秋桐誕辰紀念日揭牌，讓更多人認識蔡秋桐生平事蹟，激起社區民眾及學生學習他的典範。

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