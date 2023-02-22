雲林路邊停車將收費 斗六先試辦

斗六市公園路、府文路、民生南路三路段的路邊停車格，最快三月開始收費。 （記者黃淑莉攝）

2023/02/22 05:30

公園路等3路段 每小時20元 30分鐘計算周期 預計3、4月收費

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林路邊停車格要收費了！斗六市境內三條路段將率先試辦，每小時二十元，斗六市公所表示，相關設施測試完成，會先公告，預計三、四月開始收費。另虎尾鎮、斗南鎮也預計在今年底前跟進。

雲林縣是全台少數還未實施路邊停車收費的縣市，縣府工務處長汪令堯表示，《雲林縣公有公共停車場收費及管理自治條例》修正案通過，路邊停車場的管理機關改為縣府，並得委辦鄉鎮市公所或委託民間團體及個人經營管理，城市要進步、改變，有必要建立使用者付費觀念，解決停車亂象。

停車感應設施建置、測試中

斗六市委由斗六市公所委外辦理，公所表示，為解決斗六停車問題，多年來積極整理轄內停車空間，今年委託營運管理的停車收費，路邊有一七八格、路外（停車場）一五二格，其中路邊停車收費是首次辦理，試辦三個路段停車感應設施已在建置、測試中。

斗六市公所指出，試辦的三個路段包括，雲林縣消防局前公園路（公明路至府文路）有七十二格、市公所前府文路（雲林路二段至大學路三段）有七十六格、民生南路（六合街至中堅西路）有卅格。

未滿五分鐘免費 繳費無紙化

市公所公用課表示，路邊停車收費時間上午七時至晚上十時，收費標準，停車未滿五分鐘不收費，小型車每小時廿元，以卅分鐘為周期計算收費，繳費採無紙化智慧型方式，路邊也會設置繳費機，方便民眾隨時隨地都可繳費。

虎尾、斗南最快年底前跟進

汪令堯指出，斗六市最早起跑，相關裝置測試完成，公告後開始收費，另虎尾、斗南也準備提報計畫，虎尾以林森路市區為主、斗南則在火車站周邊，最快今年底前跟進。

汪令堯強調，雲林縣有許多停車場每小時只要十元，離市區路程也不遠，鼓勵要久停民眾盡量多利用停車場，路邊停車格留給有急事或臨停者使用。

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