為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    雲林路邊停車將收費 斗六先試辦

    斗六市公園路、府文路、民生南路三路段的路邊停車格，最快三月開始收費。 （記者黃淑莉攝）

    斗六市公園路、府文路、民生南路三路段的路邊停車格，最快三月開始收費。 （記者黃淑莉攝）

    2023/02/22 05:30

    公園路等3路段 每小時20元 30分鐘計算周期 預計3、4月收費

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林路邊停車格要收費了！斗六市境內三條路段將率先試辦，每小時二十元，斗六市公所表示，相關設施測試完成，會先公告，預計三、四月開始收費。另虎尾鎮、斗南鎮也預計在今年底前跟進。

    雲林縣是全台少數還未實施路邊停車收費的縣市，縣府工務處長汪令堯表示，《雲林縣公有公共停車場收費及管理自治條例》修正案通過，路邊停車場的管理機關改為縣府，並得委辦鄉鎮市公所或委託民間團體及個人經營管理，城市要進步、改變，有必要建立使用者付費觀念，解決停車亂象。

    停車感應設施建置、測試中

    斗六市委由斗六市公所委外辦理，公所表示，為解決斗六停車問題，多年來積極整理轄內停車空間，今年委託營運管理的停車收費，路邊有一七八格、路外（停車場）一五二格，其中路邊停車收費是首次辦理，試辦三個路段停車感應設施已在建置、測試中。

    斗六市公所指出，試辦的三個路段包括，雲林縣消防局前公園路（公明路至府文路）有七十二格、市公所前府文路（雲林路二段至大學路三段）有七十六格、民生南路（六合街至中堅西路）有卅格。

    未滿五分鐘免費 繳費無紙化

    市公所公用課表示，路邊停車收費時間上午七時至晚上十時，收費標準，停車未滿五分鐘不收費，小型車每小時廿元，以卅分鐘為周期計算收費，繳費採無紙化智慧型方式，路邊也會設置繳費機，方便民眾隨時隨地都可繳費。

    虎尾、斗南最快年底前跟進

    汪令堯指出，斗六市最早起跑，相關裝置測試完成，公告後開始收費，另虎尾、斗南也準備提報計畫，虎尾以林森路市區為主、斗南則在火車站周邊，最快今年底前跟進。

    汪令堯強調，雲林縣有許多停車場每小時只要十元，離市區路程也不遠，鼓勵要久停民眾盡量多利用停車場，路邊停車格留給有急事或臨停者使用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    雲林縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播