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    雲林》虎尾建冷鏈中心 拚尚青雜糧供應

    雲林精緻農業生產合作社集貨場動土，完成後年可處理1千公噸有機雜糧。（記者詹士弘攝）

    雲林精緻農業生產合作社集貨場動土，完成後年可處理1千公噸有機雜糧。（記者詹士弘攝）

    2023/02/19 05:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林虎尾馬光有機雜糧栽培專區面積約兩千公頃，傳統以常溫出貨，雲林精緻農業生產合作社為協助農民建立「冷進冷出」的物流體系，投入七千三百餘萬元在虎尾建集貨場暨冷藏庫等冷鏈系統，昨天動土，預定十月完工，將可達到循環農業的目的，為農民省下約三成成本。

    7300萬打造包裝場、冷藏庫

    雲林精緻農業生產合作社主席謝萬來表示，冷鏈中心集貨場占地約三．五分，興建經費七千三百萬餘元，中央補助一千七百萬元，內有二六○坪集貨包裝場及兩百坪冷藏庫，另外再投資後推式置物架一千多萬元，集貨場足以容納十二公尺高的花生乾燥機，未來還會設乾燥中心，解決花生烘乾問題。

    過去常溫出貨 減去拉貨費用

    謝萬來指出，目前合作社契作的農地以虎尾、土庫、元長為主，面積約兩百公頃，過去都是以常溫出貨至合作廠商分級處理，再運至該社承租的倉庫，最後出貨至台中、西螺等市場及行口，貨物運進、運出過程增加許多費用及碳排放，未來集貨場完成後，即可建立「冷進冷出」、從生產端到消費端完整冷鏈的物流系統，建構完整的國產有機雜糧供應鏈。

    物流升級 可省下約三成成本

    合作社可提供社員有機肥料，雜糧收成後的農業廢廢棄也能製成堆肥回收再利用，達成循環農業的目標，收成的農作物也不用外運載回來，省下約三成成本也會回饋給社員。

    謝萬來表示，雲林精緻農業生產合作社共有七十七名會員，都是供貨的小農，每個會員都是老闆，一起出錢出力，合作社的冷鏈集貨處理中心遴近虎尾馬光有機雜糧栽培專區，可就近契作並處理約兩百公頃的產能，預估全年生產約一千公噸以上的黃豆及黑豆等有機雜糧，未來希望吸引更多農友加入。

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