敬老愛老話畫 高齡醫學中心睦鄰

國家衛生所研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心，昨天在雲林舉辦首場公開活動，「敬老愛老話畫比賽」頒獎及研究成果發表。（記者黃淑莉攝）

2022/12/19 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國家衛生所研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心目前仍在施工中，但有多位研究人員已進駐並著手相關研究計畫，昨在斗六膨鼠森林公園舉行「敬老愛老話畫比賽」頒獎及研究成果發表，吸引上千人參加。

全國首座高齡醫學暨健康福祉研究中心在虎尾台大雲林分部，研究大樓為地下一層、地上六層，工程經費預估廿二．六億元，今年八月十五日動工，預計二○二四年完工。

研究中心執行長許志成指出，研究大樓興建期間，中心租借台大雲林分院鋤禾館作為臨時辦公室，已有多位研究人員進駐，並著手相關研究計畫，積極與地方互動，首場活動是與斗六鎮西國小合作，結合品德生活美學舉辦「敬老愛老話畫比賽」，期盼讓小孩透過活動親近長輩。

得獎者昨公開頒獎，現場並有研究中心在雲林推動的各項研究成果發表，包括雲林科技大學教授張傳育執行的「社區健康促進與健康識能推動計畫」、台大雲林分院主任黃偉烈的「社會疏離者之健康現況與介入方式可行性探討」。

傅紹懷醫師的「社區長照據點長者骨質疏鬆及肌少症風險評估與預防計畫」以及藥學博士王貞予的「偏鄉社區高齡長者多重用藥相關問題評估與改善之整合性長期藥事照護模型」等四個研究計畫。

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