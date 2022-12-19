不畏寒風 大廍花鼓隊老少尬場

褒忠大廍花鼓一甲子活動，各村花鼓隊及國小學童花鼓隊一起踩街表演。（記者黃淑莉攝）

2022/12/19 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林褒忠鄉大廍花鼓隊成立一甲子，昨天全鄉有十一隊花鼓陣大會師，老少隊員在寒風中尬場，展現「花鼓之鄉」魅力，吸引許多民眾圍觀。

11支隊伍大會師 展現成立一甲子熱力

昨天踩街從褒忠鄉公所集合出發，行經褒忠市區到大廍順天宮，雖寒流來襲，但參加踩街的隊員不畏刺骨寒風，賣力跟著鑼鼓聲跳躍、擺動身段，還要聽著掌旗者哨音變換隊形，老少成員在街頭精彩演出獲得肯定，且有熱情民眾施放鞭炮鼓勵。

大廍花鼓文化促進會理事長張勝聰表示，花鼓陣又稱「跳鼓陣」、「大鼓花」，是台灣民間最具活力與動感的陣頭，使用的器具有鑼、鼓、涼傘及頭旗，隊員跟著鑼鼓聲跳躍、擺動身段，還要變換隊形，且步伐要整齊，身段要柔軟。

張勝聰指出，花鼓陣是褒忠鄉重要的地方文化，其中大廍是重要起源地，地方甚至成立大廍花鼓文化促進會來推廣及傳承花鼓陣，全鄉各村幾乎都有一支花鼓隊之外，還有鄉內學校也成立花鼓隊。

張勝聰說，今年是大廍花鼓隊一甲子，為讓大家知道褒忠花鼓文化舉辦慶祝活動，同時也讓花鼓隊有演出機會，活動由熱鬧踩街揭幕，沿途有定點表演，參加踩街除各村的花鼓隊，還有褒忠國小、復興國小、龍巖國小及華德福國小四所國小的花鼓隊也同共響應。

重頭戲是在順天宮廣場，每支隊伍都有完整表演，還有歌手與大廍花鼓結合的精彩演出，另現場有農特產品、美食品嘗及各項慶典體驗活動，場面熱鬧。

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