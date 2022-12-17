二崙豬農洪崇拚 獲全國十大神農獎

三久牧場動物福利群養舍採自動化管理，乾淨無臭味。（三久牧場提供）

2022/12/17 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕農委會第卅三屆十大神農獎出爐，雲林縣二崙鄉洪崇拚採用最先進及環保的技術養豬，不僅豬場有恆溫空調，透過自動化管理，只要一個人就能管理近五千隻豬隻，豬糞尿更是在封閉系統中處理，無臭無味，養出的健康豬還能作為醫材使用。

引進自動化管理 豬舍吹冷氣無臭味

洪崇拚入選全國十大神農，雲林縣長張麗善昨天前往致贈全國十大神農賀匾；雲林縣府農業處長魏勝德表示，洪崇拚秉持「無抗飼養、動物福利、循環經濟」三大經營目標，致力於畜牧業的永續發展，制定以高育成、差異化及市場區隔的經營策略，並以三地三段、統進統出的方式配合環控、餵食等先進設備，讓群養舍下育成的豬隻，享七大福利，讓豬快樂的生活，並堅持選用國產飼料玉米。

洪崇拚表示，他把工廠企業化管理概念引進養豬事業，放棄傳統思維，堅持與國際接軌，採用「三地三段、統進統出」切斷垂直感染的飼養新模式，這樣堅持了廿多年，目前養殖基地有六場十公頃，飼養近兩萬頭豬。

洪崇拚說，六年前開始改建豬舍，系統全部改變，他以二號豬舍為例，全部自動化，用手機就可操作，裡頭可養四千多頭豬，餵飼料及飲水只要一人就可操作，豬舍有恆溫設施，所使用水量不到傳統豬舍的十分之一，豬從進豬舍到出來，糞便用暗管直接排到污水處理場，戶外完全看不到豬糞尿。

農委會第卅三屆十大神農獎出爐，雲林縣二崙鄉洪崇拚採用最先進及環保的技術養豬，入選全國十大神農，雲林縣長張麗善昨天前往致贈全國十大神農賀匾。（記者詹士弘攝）

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