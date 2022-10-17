「牙聯健雲學園」11年 劉建國照顧弱勢

立委劉建國（前排右三）昨天出席「牙聯健雲學園」成果發表會，期許與會者將愛心持續傳遞下去。（記者黃淑莉攝）

2022/10/17 05:30

攜手牙醫、藥師等各界資源 提供弱勢學童課輔、餐點 至今已服務三千人

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「牙聯健雲學園」昨天舉辦成果發表會，十一年前積極奔走爭取資源及協助開辦，立委劉建國受邀出席，他除感謝各界支持及關懷，更鼓勵孩子持續努力做好準備，等待機會出現展翅飛翔，改變自己的人生與環境。

雲林縣內隔代、單親及外配家庭比例高，很多家庭經濟不好，家長忙於生計，孩子課後常常在街頭閒晃，課業無人照顧，進而逃學、蹺家衍生許多家庭及社會問題。

教導孩童才藝、閱讀和品德教育

二○一二年劉建國積極奔走，透過中華民國牙醫師公會全國聯合會、藥師全國聯合會、雲林縣牙醫師公會、雲林縣藥師公會、黃長老、雲林縣鄉土發展協會的協助，開辦「牙聯健雲學園」，鄉土發展協會理事長王秀艷表示，學園的名稱是劉委員命名，一來感謝牙醫師公會善舉，同時也希望學童在雲林能健康、快樂學習。

王秀艷指出，學園服務對象為單親、新住民、隔代教養、家境貧困及學習成就落後的學生，提供課後輔導、才藝、閱讀及品德教育，還提供晚餐與點心，學童在學園完成功課及複習、吃飽飯，回家後只要洗澡、睡覺，家長也不用擔心孩子晚餐及課業，開辦第一年五班，現有十一班。

鼓勵孩子持續努力展翅飛翔

劉建國表示，十一年來學園共服務三千名學生，他們參加學園後，課業穩定、學習效率佳、有禮貌，而且有不少考上很好的學校，每次參加成果發表會看到孩子眼神充滿自信，讓他很感動。

劉建國說，感謝各界的協助及志工、愛心媽媽、學校老師的愛心，也期勉孩子遇到任何挑戰或挫折，都不可忘記自己的初衷，勇敢努力向前，等待機會就有足夠力量展翅飛翔，將來有機會回饋社會，讓這份愛心持續傳遞下去。

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