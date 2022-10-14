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    首頁　>　雲林縣

    一人對抗張家 劉建國提新雲林願景

    民進黨雲林縣長參選人劉建國（右）表示，這次參選是他一人對抗整個張家，盼這次能翻轉雲林。 （劉建國競選總部提供）

    民進黨雲林縣長參選人劉建國（右）表示，這次參選是他一人對抗整個張家，盼這次能翻轉雲林。 （劉建國競選總部提供）

    2022/10/14 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕距離十一月廿六日投票日剩四十多天，民進黨雲林縣長參選人劉建國每天勤跑基層拜票、服務選民請託，臉上曬出很深的口罩痕，劉建國表示，這次參選是他一人對抗整個張家，所以提出「新雲林」願景，盼自己從政廿年「不畏強權」的初心，能在這次翻轉雲林。

    劉強調從政20年 初心不畏強權

    民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》 昨天上架最新一集，邀請劉建國煮雲林百年麵舖的手工麵，劉建國表示，這次參選是對抗整個張家，所以期盼能在這次翻轉雲林，並讓黃彩玲將這碗麵命名為「建國初心麵」。

    雞婆跟臭屁 有正義感與熱情

    麵吃到一半，主持人黃彩玲發現劉建國臉上曬出很深的口罩痕，劉建國回應說，「一張票一世情」，他認為政治工作者應該要有「雞婆跟臭屁」兩特質，臭屁就是正義感，而雞婆才能保有熱情從政。

    劉建國進一步表示，他經常臭屁的告訴支持者，「你支持我，我保證讓你找得到、看得到、幫得到」，而為了實現這句承諾，他多年來都是自己接電話，不假助理之手，親力親為。

    修法助弱勢 相信縣民理智選擇

    劉建國指出，他在單親家庭裡長大，從小看到弱勢同學被欺負，都會伸出援手，「看到他們就像看到我自己」，也是這股雞婆的正義感，讓他走上從政路，一路從斗六市民代表、三屆雲林縣議員、四任立委，廿年的不變初心，在立委任內，積極推動《社會救助法》、《特殊境遇家庭扶助條例》等修法，也為孩子爭取「兒童及少年未來教育與發展帳戶」等，盼幫助更多弱勢族群。

    劉建國強調，「選對人才會做對事」，他相信雲林縣民會做出理智選擇，雲林必須跳脫過去才能有新發展，他會用新思維、新作為、新行動力，打造「新雲林」。

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