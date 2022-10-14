斗南逾百甲農田 無水灌溉

農田水利署地下水井無法使用，斗南田頭、新庄百公頃農田無法可灌溉，部分農田今年二期及明年一、二期都休耕。（記者黃淑莉攝）

2022/10/14 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕水井抽不出水，斗南田頭、新庄逾百甲農田面臨無水可灌溉，農民急跳腳，農田水利署雲林管理處指出，新井挖掘預計明年底才完成，這段時間將從後庄埤調配地面水應急。

抽不到水 新井挖掘明年底完成

斗南田頭多名農民表示，田頭、新庄大片農田都仰賴七三七號水井的水灌溉，最近因水稻抽穗期需灌溉，卻苦無水可用，甚至有農民因沒有水可灌溉只好休耕，而且明年一、二期水井還沒做好，同樣要休耕，也就是要連續休耕三期，要農民靠什麼生活。

縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛接獲農民陳情表示，農村人口老化、缺工嚴重，相較其他作物，水稻需要的農工較少，所以多數農民選擇種水稻，每年的收入就靠一、二期稻作收成，期待農水署可動用相關配套，讓鑿井工程能提早施作，趕在明年二期作插秧前啟用，減少農民損失。

農水署雲林管理處指出，七三七號水井原本是在台一丁線雲林路旁，九年前移到現址，因地下水水層有問題，九年來管線清淤清了三次，一個多月前發現完全無法使用。

將從後庄埤 調配地面水支援

雲林管理處說，農水署已在附近找到一處水利地要重鑿新水井，明年的預算，順利的話也要明年五、六月才能發包，七月可施工，工期約一百多天，最快也要到明年底才能使用，對此農水署有指示地方要提出補救措施，未來將從後庄埤多調配一些地面水來支援。

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