雲林》建設虎尾 劉建國：打造鐵道漫遊之都

民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國（中）與立委蘇治芬（右二）等人參加虎尾鐵道市集，期待打造虎尾成為鐵道漫遊之都。（劉建國競選總部提供）

2022/10/10 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國昨天參加虎尾「鐵道市集魅力YO」活動時表示，虎尾是百年糖都，也是全國唯一還以五分車載甘蔗的地方，未來若當選縣長將爭取打造虎尾成為鐵道漫遊之都。

與蘇治芬參加虎尾鐵道市集

疫情衝擊內需產業，為振興國內經濟，經濟部攜手地方政府與在地商圈，推出特色商圈，國慶連假期間在虎尾商圈共同舉辦虎尾鐵道市集，劉建國、立委蘇治芬與經濟部中小企業處副處長陳秘順、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉等人昨天前往鐵道市集。

陳祕順也是虎尾子弟，他指出，為營造環境佳、服務好、有故事的商圈，經濟部今年推動街區改造的營造計畫，支持虎尾魅力商圈推動相關行銷，補助四百九十萬，讓當地大約三百五十家業者可以在後疫情時代，人潮回流後，業績持續成長。

引國際團隊 建造虎尾水塘場

劉建國表示，可以在虎尾參與鐵道市集是一種享受也是一種幸福，透過一次又一次的活動，把鐵道文化、過去歷史的沿革，再度展現出來，讓他更有活力，也透過與周遭店家的結合，為在地創造更好的發展。

劉建國強調，打造虎尾的新亮點，不僅協助爭取經濟部補助商圈行銷，針對虎尾地區淹水問題，他與蘇治芬委員在二○一九年就邀蔡英文總統視察虎尾溪，並爭取水利署來協助，邀請國際團隊尋找出對虎尾在地最好的工法，期盼將虎尾打造成整合水網路、鏈結生態、縫合水與生活場域及活躍魅力地景等四大策略，達到承洪韌性、生態多樣性且具人文氛圍的「虎尾水塘場」。

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