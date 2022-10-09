《雲林》6鄉鎮競總成立 劉建國蓄勢待發

民進黨雲林縣長參選人劉建國（左）與多位黨提名參選人聯合競總在雙十連假成立。 （劉建國競選總部提供）

2022/10/09 05:30

3天連假將跑遍林內、莿桐、褒忠、西螺、北港、麥寮 山海戰隊準備翻轉雲林

〔記者黃淑莉／雲林報導〕距離十一月廿六日投票日剩不到五十天，雙十節三天連假好日子，民進黨雲林縣長參選人劉建國昨天成立林內、莿桐、褒忠、西螺聯合競選總部，今、明兩天還有北港、麥寮要成立；劉建國表示，雲林山海戰隊陸續到位，劉建國競選團隊準備翻轉雲林，讓雲林再次人民當家作主。

立委任內爭取多項建設經費

劉建國昨天出席四場與黨提名鄉鎮長參選人的聯合競選總部成立，包括褒忠、林內、莿桐及西螺。

劉建國指出，擔任立委期間為雲林爭取許多建設經費，莿桐「樹仔腳舊堤防」景觀整治等數項工程、林內濁水溪幹線沿線新建自行車道與改善周邊環境、西螺果菜市場轉型冷鏈物流專區、協助中國醫藥大學北港附設醫院提升至腦中風急救責任中心、褒忠爭取前瞻建置樂活長照館等。

對各鄉鎮未來發展提出擘劃

劉建國表示，對於各鄉鎮未來發展，他也提出多項擘畫，在林內建置樂活觀光巴士、林內火車站活化再造，在西螺打造科技及生技的雙技農業，並讓西螺果菜市場再升級，在北港全力完成「北港特一號道路」建設及糖廠再造計畫等。

劉建國強調，嘉義縣長翁章梁一屆四年可以打造六個產業園區，雲林這些年不僅沒有新的產業園區，年輕人的未來不知道在哪裡，因此需要有人來彌補這些落後的工作，他有信心可以完成縣民的託付。

今天上午北港鎮聯合競總成立，明天麥寮聯合競總將在下午六點舉行成立大會，屆時副總統賴清德將到場站台助選，新北市長參選人林佳龍也將出席，與劉建國一同雲林、新北大連線，一同贏得雲林與新北的勝選。

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