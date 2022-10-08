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    首頁　>　雲林縣

    中科園區擴展到褒忠 劉建國倡議

    行政院副院長沈榮津與雲林工業區廠商座談，立委劉建國建議讓中科擴展到褒忠。（記者詹士弘攝）

    行政院副院長沈榮津與雲林工業區廠商座談，立委劉建國建議讓中科擴展到褒忠。（記者詹士弘攝）

    2022/10/08 05:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕行政院副院長沈榮津昨天到雲林與工業區廠商開座談會，說明中央「產業政策」發展與方針；針對雲林中科虎尾園區工業用地已趨近飽和，立委劉建國建議，雲林未來要發展雙技農業，褒忠產業園區是合適的新基地，請行政院讓中科擴展到褒忠，沈榮津同意帶回研議。

    與沈榮津和工業區廠商座談

    沈榮津表示，座談會主要是與雲林的企業溝通如何面對「二○五○淨零碳排」的趨勢，另報告政府未來經濟政策，包括能源轉型、產業升級轉型、半導體先進製程、電動車布局，希望台灣未來能朝高階製造中心、綠能發展中心、高科技研發中心，電動車綠能化發展中心發展，為布局下個世代經濟墊定基礎，也讓產業界知道政府未來的政策。

    為雲林發展雙技農業作準備

    針對雲林召商問題，劉建國則指出，中央已斥資六．一六億在中科虎尾園區新建標準廠房，已有矽品精密、中興電工、李長榮化工以及炎洲等進駐，土地核配率已經有九十八％，趨近飽和，為迎接更多產業，及雲林未來需發展的雙技農業，雲林需要更多工業用地，所以建議行政院可考慮讓中科擴展到褒忠，褒忠產業園區將是相當合適的新基地，沈榮津則表示可以帶回考慮。

    劉建國也表示，台灣必須與世界接軌，相關的碳稅、碳交易、碳中和議題必須面對，但台灣在環境議題上，慢了世界五年，雖然台灣有半導體為護國神山，但在環境議題上仍趕不上世界潮流，呼籲廠商還是要積極轉型。

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