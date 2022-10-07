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    癌症新藥多元支持基金 劉建國催生

    立委劉建國透過視訊推動「癌症新藥多元支持基金」。（記者詹士弘翻攝）

    立委劉建國透過視訊推動「癌症新藥多元支持基金」。（記者詹士弘翻攝）

    2022/10/07 05:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕國人死亡原因中，癌症長年居首，患者治療癌症時，常需與時間賽跑，愈早治療、藥愈新，治癒機會愈高，但新藥初期通常是天價，非一般人有能力自費購買，新藥申請通過健保給付又曠日廢時，讓病患有藥救命卻可望不可及；立委劉建國與吳玉琴等人推動「癌症新藥多元支持基金」，要協助病友獲得新藥治療，獲熱烈支持。

    新藥獲健保給付前 設過渡機制

    癌友團體及專家表示，創新的癌症治療已變成有錢人權利，台灣癌症治療平權已經惡化，盼政府正視成立台灣癌症新藥多元支持基金，建立癌症新藥在獲得健保給付前，有過渡型支持機制，能取得新藥治療，並減輕癌症家庭負擔。

    台灣癌症基金會執行長賴基銘指出，目前台灣癌症患者的整體存活率已輸給日本、韓國、新加坡，台灣應正面看待癌症創新治療導入的急迫性；台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿也認為，癌症病友新藥可近性困難，若要取得突破性的進展，勢必需要新制度。

    癌症防治法草案 將送立院審查

    劉建國表示，癌症新藥申請健保給付平均所需時間達七百卅天，加上給付範圍有限，癌症家庭即便有健保，仍必須額外籌錢自費新藥治療，天價藥費恐壓垮患者家庭經濟，甚至被迫放棄治療，他與吳玉琴立委辦公室、立法院厚生會、厚生基金會共同成立「提升台灣癌症新藥可近性委員會」，由吳玉琴擔任召集委員，希望推動成立「癌症新藥多元支持基金」，包括立委余天、蘇巧慧、徐志榮、林靜儀、蔡壁如、王婉諭都表達支持。

    劉建國說，目前「癌症防治法」草案連署已經完成，等候送入立法院進行審查，期盼成立「癌症新藥多元支持基金」後，可以大幅降低病友使用新藥的負擔，讓癌症不再是拖垮家庭經濟的絕症，而是可以靠著家庭扶助及社會支持戰勝的病症。

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