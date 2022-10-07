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    首頁　>　雲林縣

    提升沿海照護量能》雲林長庚住宿長照機構 30床啟用

    雲林長庚住宿長照機構病床明亮舒適，視野遼闊，可欣賞海線平原美景。（記者詹士弘攝）

    雲林長庚住宿長照機構病床明亮舒適，視野遼闊，可欣賞海線平原美景。（記者詹士弘攝）

    2022/10/07 05:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林長庚醫院附設住宿長照機構正式啟用，位於雲林長庚紀念醫院六樓，共有卅床，佔地六百廿八坪，是長照服務法實施後縣內第一家「住宿長照服務」機構，擁有風車及隔離水道的無敵風景，月費三萬三到三萬五千元。

    長庚紀念醫院院長黃東榮表示，長庚住宿長照機構有專業合格的護理人員及照顧服務員，提供住民廿四小時機構住宿照護及身心靈支持，內設有佛堂及祈禱室，可便利沿海鄉鎮需長期照護服務者就近入住，縮減住民家屬往返機構車程及照顧壓力，讓家庭獲得喘息機會。

    長庚住宿長照機構負責人李靜怡指出，機構內住房分三人房及雙人房，空間及住房寬敞明亮，視野遼闊，可欣賞海線平原美景；結合長庚醫院資源，依住民照護需求，可即時提供門診治療、緊急醫療、復健治療及血液透析治療，達急性治療與慢性長期照護無縫接軌的服務。

    機構啟用後，針對失能長者、管路及造廔口患者、長期臥床之失智症患者、癌症患者、長期洗腎患者等，需短期或長期療養長者均可提供服務，日收一千一百元或一千一百七十元。

    雲林縣衛生局長曾春美表示，雲林縣住宿長照需求約五千六百五十八床，縣內現有四千零卅七床，另有五家機構籌設中，可增加一千零十七床，台大雲林分院在斗六也將增設兩百床住宿型長照機構，希望長庚的兩百床能如允諾如實開設，讓雲林需要長照服務的民眾，不需要再到外縣市。

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