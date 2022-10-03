劉建國大埤成立競總 蘇治芬站台

民進黨立委參選人劉建國（左）與大埤鄉長參選人簡碧慧，成立大埤聯合競選總部。（記者詹士弘翻攝）

2022/10/03 05:30

與鄉長參選人簡碧慧設聯合競總 酸菜的故鄉飽受淹水苦 劉已爭取4.2億改善水利設施

〔記者詹士弘／雲林報導〕民進黨雲林縣長參選人劉建國與大埤鄉長參選人簡碧慧成立大埤聯合競選總部，劉建國表示，大埤鄉農產豐富，需要有一個會做事、努力認真照顧農民的好人才，他推薦幼教出身的簡碧慧，能顧好大埤，成為讓人安心安家的富麗農鄉。

地政從業人員工會理事長到場力挺

聯合競選總部成立大會除立委蘇治芬到場力挺力外，縣議員參選人張庭綺、吳滄得、斗南鎮長參選人高明達、古坑鄉長參選人林慧如也到場，全國地政從業人員工會聯合會理事長丁美雲帶領著各縣市理事長到場力挺。

五汴、後溝子大排整治 護岸改善

劉建國表示，大埤鄉是台灣最大「米鄉」，產量全國第一，種植芥菜產量也是全國第一，百年來全國近八成的酸菜都是來自大埤，是台灣「酸菜的故鄉」，但大埤多年來飽受淹水之苦，擔任立委後為大埤爭取多項水利設施改善，像是五汴大排疏洪道整治、豐田工業區排水系統機能強化、後溝子大排分洪水路、溝心埤、茄苳腳圳、南新小排、田子林中排等等排水設施，以及松竹、田豐、尚義等路面鋪面改善，還有舊庄、大埤、田子林、松竹等農地重劃區的農水路改善，興安排水水防道路及水門改善工程，石龜溪一二三期的防災工程，共計一．七億；延潭大排仁剛橋上游治理及橋樑改建與從北鎮抽水站往上游兩公里護岸改善，也要二．五億元。

簡碧慧表示，她將大力善大埤鄉農水路、加強河川整治，推廣社區增設長青食堂、關懷據點與樂齡中心，落實推動社會福利、照顧弱勢，鼓勵青年返鄉，爭取創立大埤鄉免費就醫專車交通接送，未來會配合劉建國在縣府一同共同來推動，翻轉大埤。

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