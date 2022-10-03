全國志工運動會 680人齊聚斗六

2022/10/03 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕「二○二二雲林縣全民健康運動年—全國志工運動會」昨天在斗六市舉行，全國十七縣市超過六百八十人參加。

雲林縣府社會處長林文志表示，在政府有限的資源下，民間的力量不容小覷，志工的參與正好彌補政府所欠缺的部分，充分發揮志工「助人最樂、服務最榮」的精神，也期望能有更多的人加入志工行列，讓大家成為雲林最溫暖且最強大的力量。

雲林縣將今年定為全民健康運動年，林文志說，雖這兩年來受疫情影響，改變人民許多生活模式，但保持健康的體魄仍是抗疫相當的重要的一環，雲林縣志工隊數從原本的五百七十二隊增加到現在六百五十隊，多了七十八隊，志工人數已超過兩萬多人，去年雖然疫情嚴峻，但志工依然持續協助推動各項的服務，共提供一百六十萬小時、超過四百五十萬人次的服務。

雲林為了鼓勵更多縣民能踴躍加入志願服務的行列，縣府去年正式上線「Nubi APP」，結合社福志工數位平台，可由手機或電腦查詢志工受訓紀錄、得獎紀錄、保險資料、服務時數、排班任務以及簽到退等，簡單又方便！另縣府還創新開辦「志願服務耆福卡」，只要高齡志工受完基礎及特殊訓練即可申辦，持該卡至雲林縣特約商店，便可享有優惠。

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