斗南小東 6億蓋休閒娛樂中心

斗南小東重劃區公園用地內，將以六億元打造一座休閒娛樂中心。（記者詹士弘翻攝）

2022/10/03 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府將籌措六億元，在斗南小東重劃區規劃設置多目標使用休閒娛樂中心，不僅室內外都有游泳池，還有三溫暖設施，預計明年初發包，工期需五百四十個日曆天。

有泳池、青創辦公室 估明年初發包

雲林縣府工務處長汪令堯說明，小東休閒娛樂中心規劃興建地下一層、地上三層的建築物，一樓東側規劃商業空間、西側為游泳池，二樓為健身空間，三樓為多功能空間，可作為青年創業辦公室，鼓勵青年回游雲林創業。泳池部分，除室內有廿五米溫水游泳池、水療池、冷熱池各一外，也有烤箱及蒸氣室，戶外則有五十米游泳池，可提供進階泳客團體練習使用。

汪令堯表示，休閒娛樂中心已進入細部設計階段，明年初即可發包，完工後有潛力成為活絡地方的嶄新地標；雲林縣長張麗善表示，雖然縣府財政有限，但考量大斗南區民眾生活品質，仍會力籌措經費，預計投資六億元興建「斗南小東休閒娛樂中心」，以帶動小東工業區的發展。

斗南鎮長沈暉勛表示，斗南鎮立游泳池功能很大，不論是嘉義縣的大林、梅山、或隔壁鄉的大埤、古坑，都有學子來此學游泳，未來休閒娛樂中心完成後，結合健身房及商店街等設施，能讓喜愛游泳的民眾有更好的場地，可望對小東工業區招商帶來幫助，帶動斗南未來發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法