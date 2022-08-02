草嶺枯水期供灌 劉建國爭設滯洪農塘

為解決枯水期山坡地灌溉問題，立委劉建國（右二）昨天與水保局南投分局長陳榮俊（右一）到古坑草嶺會勘及辦理工程說明會。（劉建國服務處提供）

2022/08/02 05:30

預計月底發包 明年2、3月完工 蓄水量約2800噸 可灌溉面積約20公頃

〔記者黃淑莉／雲林報導〕每年枯水期，山區屢傳缺水影響農作灌溉，立委劉建國爭取六百五十萬元在古坑鄉草嶺建置滯洪農塘，劉建國表示，預計本月底發包，工程順利明年二、三月即可完工，蓄水量約二千八百噸可灌溉面積約二十公頃。

爭取到650萬 於石壁附近設置

極端氣候，久旱不雨，或是強降雨、暴雨發生機率偏高，去年上半年台灣就遇到近百年來最嚴重乾旱，草嶺、樟湖等地區找不到水可灌溉，茶葉、咖啡等農作傳災害，地方村民向劉建國服務處、前古坑鄉長林慧如等人反映，盼能在石壁設置農塘解決枯水期灌溉問題。

劉建國去年即與水保局南投分局及相關單位研議，爭取在石壁附近設置滯洪農塘，水保局指出，用「農塘」來蓄水濟枯，是山坡地重要水源，大一點的農塘還可以有滯（蓄）洪、保水、沉砂、休閒遊憩等多元功能，農塘分為築壩式及開挖式，水源為匯集地表逕流或引水進入。

水保局南投分局完成規劃設計，劉建國昨天邀集水保局南投分局分局長陳榮俊、草嶺村長陳兵通及多位村民召開工程說明會，聽取地方意見。

要求工法須對環境衝擊最小

劉建國表示，石壁滯洪農塘工程總經費六百五十二萬元，工程約一八○天，未來有效滯洪量可達一千二百八十噸，蓄水量可達二千八百噸，可提供灌溉面積約二十公頃。

劉建國指出，草嶺石壁擁有得天獨厚的山林景觀，為避免工程破壞環境，生態、環保與滯洪要兼顧，已要求以對環境最小衝擊的工法來施作。

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