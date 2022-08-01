選前淨化治安 雲縣動員176警擴大臨檢

雲縣警方前晚動員176名警力擴大臨檢。（記者詹士弘翻攝）

2022/08/01 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕淨化選前治安，雲林縣警方前晚動員一百七十六名警力擴大臨檢，鎖定轄區內重點治安顧慮場所、犯罪熱點，包括電玩店、KTV等七十三處場所全縣同步執行掃蕩，希望藉由見警率增加，降低可能的犯罪機會。

年底十一月廿六日將進行地方公職人員選舉，警方為能營造優質治安環境，辦理擴大臨檢，縣警局直屬隊警力支援轄區治安狀況較複雜的斗六、虎尾分局；各區分局長則帶隊在鄉鎮主要聯外幹道、易查獲毒品案件路段設置路檢點，攔檢盤查出、入轄區可疑車輛，並強力臨檢掃蕩轄內KTV、酒店、護膚美容店、電子遊戲場等所有治安顧慮場所，全面查緝非法槍械、毒品。

雲林縣警局表示，從元月至六月份計，雲林已查獲非法槍械卅四枝、子彈九百十二顆；查獲各級毒品四百卅五件、四百廿四人、毒品重量六千六百八十一公克；通緝犯五百九十九人。

預防犯罪鬥牛賽 近千青少年參與

另為了讓青少年在暑假期間能享受適當的娛樂，昨天斗六棒球場籃球場有「青春三對三，鬥陣尬籃球」青少年預防犯罪鬥牛爭霸賽，吸引兩百廿五隊報名近千人參與，開場表演賽由警察局少年隊對抗由麥寮鄉代吳宗典、古坑鄉代賴嘉濱及四湖鄉代蔡坤廷組成的救國團代表隊，將活動炒熱到最高點。

警察局少年隊表示，希望藉此拉近與青少年的距離，透過切磋球技的機會，多從事正當休閒活動，遠離危險駕車、毒品及其他犯罪行為，也讓運動風氣在雲林更加擴展。

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