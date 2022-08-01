雲縣》布袋戲金曲歌唱賽 冠軍獎金3萬

雲林國際偶戲節首度辦理布袋戲金曲歌唱大賽，催生未來的武林歌神。（記者詹士弘攝）

2022/08/01 05:30

邁入第20屆 雲林國際偶戲節首度舉辦

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林國際偶戲節今年邁入第廿屆，為延續布袋戲多元文化，首度舉辦「轟動武林」︱布袋戲金曲歌唱大賽，冠軍可獲獎金三萬元，前六名還有機會取得試唱霹靂劇集主題曲或角色專用曲的資格，想成為新一代優秀武林歌神，要把握八月八日最後報名期限。

前6名有望試唱霹靂歌曲

文化觀光處長陳璧君表示，布袋戲演出形式多元且跨界，是不退流行的藝術，從大師黃海岱一脈相承，到人間國寶黃俊雄、霹靂及金光布袋戲等，從野台跨足電視、電影，形成全台引領風潮的布袋戲文化，配樂也從傳統的南北管，到結合流行歌曲，重新創作主題曲，也為許多藝人李千娜、荒山亮、五佰等人傳唱，或跨界合作，創造屬於布袋戲的金曲。

陳璧君表示，每個人心中都有一首布袋戲經典歌曲，不論是早年的苦海女神龍、粉紅色的腰帶，還是歌手五佰演出的聖石傳說主題曲、詞神方文山填詞的「遠走他鄉」，都貫穿不同時代觀眾的記憶，雲林國際偶戲節今年邁入第廿屆，配合即將設置的傳習中心設立，縣府特別結合霹靂布袋戲及17直播跨界合作布袋戲歌曲比賽廣招人才，希望讓布袋戲的多元文化一直傳承下去。

前8強雲林表演廳決勝負

首次辦理布袋戲金曲歌唱比賽，總獎金六萬六千元，參賽者的表演模式可自行設計，舉凡Cosplay、造型、自彈自唱、自創編曲、舞蹈、武術皆可，今年首次結合網路徵選、直播平台、現場競唱。初賽採線上評審，有專業評審進直播間，參賽者透過演唱歌曲爭取評審認同，經過三個月的選拔與競賽，最終前八強才能站上雲林表演廳一決勝負。

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