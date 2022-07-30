虎尾中元文化祭 擴規模復辦

虎尾中元文化祭聯合開香典禮，現場展示驅鬼八家將。（記者黃淑莉攝）

2022/07/30 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕昨天農曆七月一日鬼門開，全台盛名的虎尾中元文化祭系列活動由七大普度區聯合開香揭開序幕，虎尾鎮長丁學忠表示，今年不只普度規模比往年盛大、精彩，還有一系列鬼月活動，歡迎大家來虎尾體驗熱鬧又精彩的中元文化祭。

虎尾中元節普度在全台中元節活動中有「北基隆、南虎尾」美譽，前兩年因疫情簡化辦理，丁學忠說，今年疫情趨緩，公所與各普度區討論後決議擴大辦理，縣府、公所贊助各區彰顯特色，除傳統的全豬、全羊的「結肉山」、冰雕、果雕、捏麵人、巧克力神像外， 還有炮城與煙火施放、光雕火舞秀定時演出，絕對比往年更加熱鬧、精彩。

丁學忠指出，除重頭戲中元節八月十二日當天的普度活動，公所還規劃有一系列鬼月活動，包括八月六日「請你虎我愛鬼」情人節活動、十日至十二日「虎你平安」可愛鬼怪趣味競賽及七月半限定演唱會、十二日「虎哩水起來」潑水電音趴、十七日至廿一日恐佈體驗密室逃脫等。

另外即日起每天晚上還有三大夜景光雕秀，包括圓環素還真、鐵橋、百年水塔及涌翠閣。

雲林縣長張麗善昨天參加七大普度區聯合開香典禮，邀請大家來虎尾參加中元節系列活動，也可以到北港糖廠參觀第一屆雲林農業設計展，也呼籲民眾要戴好口罩，落實防疫規定。

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