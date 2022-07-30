防地層下陷 劉建國爭設地下水觀測站

立法委員劉建國（左一）去年爭取在大埤仁和國小設置地下水觀測井，今年將在元長、口湖及台西再建置七口觀測井，協助強化防治地層下陷。（劉建國服務處提供）

2022/07/30 05:30

去年完成5口觀測井 今年續爭取在元長、口湖及台西設置7口 強化防治

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「雲林不能矮人一截！」為加強防治雲林地層下陷問題，立委劉建國繼去年爭取在大埤仁和國小設置地下水觀測站五口觀測井後，今年再爭取在元長、口湖及台西設置七口觀測井，盼透過地下水觀測強化地層下陷防治工作。

指兩大環境問題已解決其一

劉建國指出，雲林兩大環境問題，第一是濁水溪揚塵，在中央、地方攜手透過各種工法防治，揚塵日從過去一年將近兩個月，降到現在一年只有六天；第二個問題也最大挑戰就是地層下陷。

劉建國表示，雲林地層下陷全台最嚴重，數十年來防治成效，有時好有時不理想，尤其沿海地層下陷低窪地區遇大雨即淹水，且對高鐵的安全也是一大隱憂，有鑑於此，去年他爭取一千四百五十萬元在大埤仁和國小設置地下水觀測站，設有五口地下水觀測井，期待透過地下水觀測即時蒐集到最正確的資訊，協助找出有效防治作為。

強調「雲林不能矮人一截」

今年劉建國再爭取一千七百七十萬元，將分別在元長國小、口湖鄉金湖國小及台西海園水試所設置地下水觀測站及七口觀測井。

劉建國說，這對雲林很重要，雲林人不能矮人一截，尤其地層下陷一旦發生，要回復很困難，因此水利署很努力，希望可控制地層下陷的惡化，這對雲林不論是土地面積、農地使用以及高鐵行駛的安全，都是非常重要的議題，希望透過觀測井的設置，可以即時的回饋最正確的資訊給水利署，並從觀測數據的變化，提出因地制宜的相關防治措施。

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