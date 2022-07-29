雲林縣定古蹟 虎尾涌翠閣、水塔點燈

虎尾涌翠閣點燈，木造日式建築更有古典華麗感。（記者黃淑莉攝）

2022/07/29 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾鎮公所打造轄內三大夜景，壓軸的涌翠閣、百年水塔昨晚點燈，加上虎尾鐵橋、圓環素還真成為虎尾三大新亮點，鎮長丁學忠表示，歡迎遊客來虎尾從白天玩到晚上。

丁學忠指出，虎尾是一座文化底蘊豐富的城鎮，有多處別具歷史意義的建築及場域，建國眷村、布袋戲館、虎尾糖廠、雲林故事館等，為了讓遊客從白天到晚上都愛上虎尾，公所搭配今年中元文化祭活動，打造虎尾三大景觀夜景，包括虎尾鐵橋、圓環素還真燈光秀及百年水塔與涌翠閣。

虎尾鐵橋及圓環素還真夜景都已亮相，壓軸的百年水塔及涌翠閣昨晚點燈，涌翠閣木構老屋在燈光投射下增添古典浪漫味，水泥建築的百年貯水塔則顯得現代藝術感。

涌翠閣興建於日治昭和年間，是一棟傳統日式木造屋建築，當年是接待所，一旁的貯水塔為八角形水泥柱體，都是縣定古蹟。

虎尾鐵橋本月中旬試燈，預計八月六日啟燈，主要利用顏色的燈光投射在鐵橋本體，呈現鐵橋在春夏秋冬不同節氣中的樣貌，還搭配台糖運甘蔗五分車行經時的聲音，讓民眾更有臨場感受。

圓環素還真裝置藝術，白天陽光照射光線會折射，每個方向看都有不同風味，夜間則透過燈光投射，展現素還真氣宇非凡大俠氣勢。

虎尾百年水塔昨晚點燈，古蹟因現代燈光更具藝術感。（記者黃淑莉攝）

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