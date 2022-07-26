斗六發起萬人連署反焚化爐 民進黨 ︰中央已宣示不蓋 勿再操弄

2022/07/26 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市公所及地方反對在雲林科技工業區設置事業廢棄物焚化爐及掩埋場，發起萬人連署活動；民進黨雲林縣黨部則表示，經濟部已宣告不會在雲科工興建焚化爐或專燒爐，請斗六市長林聖爵等人不要再用「莫須有」焚化爐，恐嚇操弄市民。

雲科工業區設焚化爐事件已紛擾斗六一段時間，除長平里設置反焚化爐自救會，長平里長高忠傑與虎溪里長陳明燦、正心里長張書德、保庄里長張帛絃與里長聯誼會長曾景坐等人向公所陳情，昨再發起萬人反焚化爐連署活動，展現反對焚化爐的決心。

林聖爵要求工業局保證不興建

林聖爵表示，為捍衛斗六的生活品質與居住安全，公所將響應萬人連署活動，請工業局直球對決，正式發文給雲林縣政府、斗六市公所及長平里自救會，內文須明確表示未來不在斗六市設置焚化爐及掩埋場。

連署書將放在斗六市四十個里辦公處及市公所服務台供民眾索取，假日也會到火車站或人潮多的地方提供市民連署。

許百芳︰縣府有審核權卻不表態

民進黨斗六市長參選人許百芳表示，從苗栗縣坤輿掩埋場事件可了解，焚化爐或掩埋場等環保設施的操作許可證、使照、建照等審核權都在縣政府，只要手上握有行政權力的縣府明確拒絕簽核，就可以達到阻止焚化爐目的，但至今未見縣府明確宣示此手法，還任由市公所不斷操弄這個議題，其中緣由耐人尋味。

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