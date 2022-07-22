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    首頁　>　雲林縣

    雲縣12校調漲午餐費 漲幅最高3成

    物價漲漲漲，雲林縣多所學校午餐「凍」不了，新學期要調漲。（記者黃淑莉攝）

    物價漲漲漲，雲林縣多所學校午餐「凍」不了，新學期要調漲。（記者黃淑莉攝）

    2022/07/22 05:30

    111學年度起調漲 從目前每月六百漲至七、八百元不等

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕物價上漲，學校營養午餐「凍」未條！雲林縣有多所學校函報縣府一一一學年度起調漲午餐費，每月從目前六百元漲至七、八百元不等，縣府教育處表示，學校只要符合程序，尊重各校決議。

    教育處指出，雲林縣全縣公立國中、小學共有一百八十五所，這幾年陸續有學校調漲營養午餐費用，今年截至昨天共有十二所函報從一一一學年度調漲，漲幅從一成多到三成多。

    鎮南國小：已多年沒調整

    斗六鎮南國小、石榴國小表示，學校營養午餐已多年沒調整，去年至今年物價漲得太嚴重，每月六百元每餐的食材費約十九元，以目前菜、肉、蛋等民生物資齊漲的情況下，買不到什麼東西，考量讓孩子吃得健康又營養，學校經調查家長意見及送家長會同意情況下，決議調漲午餐費。

    石榴國小校長蔡正龍指出，學校營養午餐目前每月六百元，以每個月供餐廿二天算，每天食材費約十九元，要買二菜、一肉加一湯的食材很困難。

    石榴國小：逾九成家長同意

    蔡正龍表示，學校午餐費已超過十年沒調整，前幾年有計畫調漲，但多數家長不同意，這次再調查，家長對物價上漲很有感，超過九成家長都同意漲價，將從六百元漲至八百元，調漲後每天食材費可提高到約三十元。

    學生家長說，國小、國中的孩子正值生長發育期，學校午餐對孩子是很重要一餐，學校因老師說比家長說有用，孩子什麼都吃，這一年物價漲很多，外面便當、餐廳、小吃也都漲價，贊成午餐調漲。

    教育處表示 尊重各校決議

    教育處表示，學校調整營養午餐費只要有做家長意願調查，也經過家長會通過，報縣府備查縣府尊重學校決議。

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