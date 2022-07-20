免試入學放榜 雲林錄取率99%

2022/07/20 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一一一學年度高中職免試入學昨天放榜，雲林區錄取三千五百卅七人，錄取率達九十九％，有卅三人因志願數選填太少落榜，另因會考補考增額錄取十八人；值得注意的是，缺額多達一千二百九十三人，私校中僅正心高中招足額，其他都不足額，將辦理第二次招生。

3570人報名 錄取3537人

雲林縣府教育處指出，今年國中教育會考雲林區有六千五十二人報名，高中職免試入學一般生招生名額四千八百卅人，扣除有學生參加其他區分發、直升、技優及五專，雲林區免試入學分發有三千五百七十人報名，昨天放榜共錄取三千五百卅七人，錄取率九十九％。

今下午4點前 可申請複查

教育處表示，報名學生平均志願選填數廿二個，有卅三人落榜，原因是有十一人只選填一個志願，另廿二人只填國立學校或只填特定科別。學生對分發結果有疑慮，可在今天下午四點前向免試入學主辦學校斗六家商申請複查。

據指出，今年缺額一千二百九十三人，私立學校中只有正心高中滿招，其他學校都招不足額，由各校辦理二次招生，學生可在八月九日上「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢，二招不受學區限制。

明天上午 各校辦理報到

教育處提醒學生及家長，明天上午九時至十一時到各錄取學校辦理報到，今年因應疫情降低群聚感染風險，各校採行現場分流、線上報到、傳真、郵寄或電話等多元方式進行，可上各錄取學校網站查看報到方式，並依相關規定時程及方式完成報到，逾期視同放棄錄取資格。

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