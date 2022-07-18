雲林》林內親子採芋 漫遊濁水溪

夏日何處去？ 到林內下田採芋頭。（記者詹士弘翻攝）

2022/07/18 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕炎炎夏日何處去？林內教芋部舉辦「跟著節氣 GO GO GO」食農教育活動，帶領親子下田現採林內芋、手作古早味芋粿巧、玩好食曆桌遊！除了學習食農教育外，也認識濁水溪百年文化，帶領大家認識在地農村生活、生產、生態不同風貌。

林內芋頭喝「濁水」 頭好壯壯

水保局「林內教芋部」舉辦農村四季生命之歌，民眾跟著小農遊農村，一起走下芋頭田，合力從農地中拔出大芋頭，不只吃芋頭，還從產地認識芋頭，了解林內的芋頭就是「喝」到濁水溪的「濁水」才長得頭好壯壯，還參與芋粿巧製作過程，體驗務農的樂趣。

水保局南投分局攜手林內的農村英雄，創設全台唯一「林內教芋部」，推廣口感鬆軟的「林內芋」，並結合食農教芋園區，重現濁水溪百年搶水文化，來到林內教芋部的民眾，用銅板價就能享用林內的芋冰，還能預約騎乘腳踏車，聽著潺潺水聲享受田間風情，探尋當地百年農田水利設施，還能到當地橙色農作休閒果園，體驗採果，享用休閒咖啡果園廚娘私房的無菜單料理。

水保局南投分局長陳榮俊表示，今年水保局「順著河流去旅行」系列體驗活動，有順著濁水溪流域認識南投魚池高山引水發電、仁愛鄉賽德克部落裡的友善農業、集集山蕉王國、雲林林內與彰化二水百年籠仔篙引水灌溉文化、溪州沃土農耕到芳苑守護西海岸溼地等系列精彩體驗活動，希望大家除了吃當季食在地，更認識到日常生活的食農文化，也增加對環境永續的關注。

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