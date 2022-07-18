為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    雲林》林內親子採芋 漫遊濁水溪

    夏日何處去？ 到林內下田採芋頭。（記者詹士弘翻攝）

    夏日何處去？ 到林內下田採芋頭。（記者詹士弘翻攝）

    2022/07/18 05:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕炎炎夏日何處去？林內教芋部舉辦「跟著節氣 GO GO GO」食農教育活動，帶領親子下田現採林內芋、手作古早味芋粿巧、玩好食曆桌遊！除了學習食農教育外，也認識濁水溪百年文化，帶領大家認識在地農村生活、生產、生態不同風貌。

    林內芋頭喝「濁水」 頭好壯壯

    水保局「林內教芋部」舉辦農村四季生命之歌，民眾跟著小農遊農村，一起走下芋頭田，合力從農地中拔出大芋頭，不只吃芋頭，還從產地認識芋頭，了解林內的芋頭就是「喝」到濁水溪的「濁水」才長得頭好壯壯，還參與芋粿巧製作過程，體驗務農的樂趣。

    水保局南投分局攜手林內的農村英雄，創設全台唯一「林內教芋部」，推廣口感鬆軟的「林內芋」，並結合食農教芋園區，重現濁水溪百年搶水文化，來到林內教芋部的民眾，用銅板價就能享用林內的芋冰，還能預約騎乘腳踏車，聽著潺潺水聲享受田間風情，探尋當地百年農田水利設施，還能到當地橙色農作休閒果園，體驗採果，享用休閒咖啡果園廚娘私房的無菜單料理。

    水保局南投分局長陳榮俊表示，今年水保局「順著河流去旅行」系列體驗活動，有順著濁水溪流域認識南投魚池高山引水發電、仁愛鄉賽德克部落裡的友善農業、集集山蕉王國、雲林林內與彰化二水百年籠仔篙引水灌溉文化、溪州沃土農耕到芳苑守護西海岸溼地等系列精彩體驗活動，希望大家除了吃當季食在地，更認識到日常生活的食農文化，也增加對環境永續的關注。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    雲林縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播