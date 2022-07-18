雲林》達賴基金會贈匾朝天宮 迎回藏傳佛教首尊媽祖

達賴喇嘛西藏宗教基金會昨訪北港朝天宮並贈匾，前為50年前的舊匾，後方則是新匾。（記者詹士弘攝）

2022/07/18 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕朝天宮塵封文物中被發現的「恩敷宇宙」舊匾，牽成了達賴喇嘛西藏宗教基金會與北港朝天宮再續五十年前緣 ，昨天基金會專程重刻新匾「恩敷宇宙」致贈給朝天宮，並迎回藏傳佛教第一尊媽祖，藏傳佛教與台灣媽祖信仰相互交流，讓人感受台灣宗教自由的可貴。

朝天宮發現「恩敷宇宙」匾額 雙方交流半世紀再續前緣

朝天宮在白沙屯媽祖至北港進香圓滿後進行相關文物整理，發現了一面一九七一年、落款為西藏嘉瑪桑佩將軍敬獻的匾額，上面書寫「恩敷宇宙」四個大字，更有用「烏梅體金泥」書寫的藏文字句。經查「雲林國家文化記憶庫」得知，嘉瑪桑佩是早年隨軍來台的藏人領袖，曾透過「中華救助總會」協助大量貧困或沒有身份的藏人來台取得身份、就業、成家，過程中獲朝天宮當時董事長王吟貴與眾多地方仕紳協助，也因此敬獻此匾。

在朝天宮董事蘇健榮促成下，「達賴喇嘛西藏宗教基金會」在昨天觀音菩薩成道紀念日，由董事長格桑堅參率團參訪問北港朝天宮，並重新製作「善緣成就五十年」匾額，贈與朝天宮作為五十年來的交流銘記，還請回藏傳佛教的第一尊媽祖。

格桑堅參表示，作為達賴喇嘛的子民，能與西藏佛教的法師來拜訪朝天宮，是件很殊勝的事，在過去的幾十年間，朝天宮與西藏有很多因緣連繫，希望將來台灣的藏傳佛教與台灣的宗教間，有更多的交流、認識、互助。

朝天宮董事長蔡咏鍀也表示，朝天宮與佛教源緣很深，早期朝天宮媽祖是和尚請到台灣來的，很多的科儀都延用佛教儀式。

達賴喇嘛西藏宗教基金會從朝天宮迎回藏傳佛教第一尊媽祖。（記者詹士弘攝）

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