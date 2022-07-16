石牛溪橋竣工 王國材主持通車

台一省道斗南石牛溪橋改建竣工通車，白色拱形鋼構橋成為雲林新地標。（記者黃淑莉攝）

2022/07/16 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台一線斗南石牛溪橋改建竣工通車，白色鋼橋加上夜間景觀燈，成為斗南及雲林新地標；昨天竣工祈福交通部長王國材出席主持，縣長張麗善當場為縣內多項交通重大建設請命，立委劉建國也表示，這幾年為雲林爭取多項交通建設經費。

張麗善為多項交通建設請命

石牛溪橋為省道跨越石牛溪的重要橋梁，連結斗南、斗六及虎尾，車流量大，興建後歷經兩次拓寬，屬「三代橋」，其中第一代橋在一九三二年完工，因舊橋橋梁底高程不足、基礎嚴重裸露，耐震能力嚴重不足，公路總局於二○二○年動工改建，總經費四億四千多萬元。

公路總局西濱南工處長江金璋指出，新建橋梁採行水區不落墩單跨三拱肋鋼拱橋，寬度拓寬為四十米，設置雙向各四車道及人行道。

王國材表示，石牛溪橋人行步道設夜間景觀燈，配合季節有不同顏色變化，節慶還有繽紛色彩變換。

張麗善昨天出席祈福典禮，當面向王國材陳情，指有委員質疑雲林縣人口少、老化嚴重是否值得推動百億元計畫，希望交通部能支持。另外，古坑交流道側車道工程因物價波動，工程費增加的三、四億元，以縣府財政無力負擔，還有縣道一四九甲線清水溪跨越橋、台七十八線延伸到北港等都希望支持。

劉建國指出，縣府所提的建設都是他這幾年關心及積極爭取經費，很開心看到石牛溪橋改建竣工成為雲林、斗南新亮點，至於鐵路高架化希望縣府評估報告做得更完整，讓專家學者可以認定斗六高架是必需要去執行的工程，這才是正道。

劉建國：持續爭取建設經費

王國材表示，張縣長及劉委員都很關心雲林地方交通建設，鐵路高架化各縣市都在爭取，不會以哪裡的效益不足為理由，建議雲縣府依照審查委員的意見修正，交通部會尊重及支持審查委員意見。

古坑交流道側車道案行政院核定函有提到，九．九七億元以外若有增加由雲縣府負擔，地方爭取由中央負擔，交通部須再討論。

通部長王國材（前排中）昨天主持台一省道斗南石牛溪橋竣工祈福。（記者黃淑莉攝）

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