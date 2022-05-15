六房媽過爐 疫情影響不遶境

雲林六房媽過爐昨天在雨中進行，過爐儀式簡化並取消遶境。（記者黃淑莉攝）

2022/05/15 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國家重要民俗、雲林縣重要宗教民俗活動之一「六房媽過爐」，昨天在雨中進行，今年因疫情升溫，過爐儀式簡化並取消遶境，還是有信眾冒雨前往觀禮、祈福。

六房媽十一尊神像昨天早上六點半燃放起馬炮後，搭乘專車從五間厝股下埤頭紅壇過爐到斗六大北勢股紅壇，六房媽會理事長徐萬成表示，過去過爐神像搭鑾轎，各股陣頭、隨香信眾超過十萬人，因疫情影響，已連續三年過爐儀式簡化並取消遶境。

搭載神像的車隊行經沿途仍有信徒在家門前擺設香案祈福，抵達今年輪值的大北勢股紅壇，雲林縣長張麗善、立委劉建國、斗六市長林聖爵、斗南鎮長沈暉勛及多位民意代表在現場接駕，並在與會信徒高喊「進喔！進喔！」聲中完成安座。

雲林六房媽信仰是國內唯一沒有固定廟宇，每年由五股卅多個庄頭輪流奉祀，神像、香爐遷移至輪值股值年爐主搭建的紅壇儀式，即為過爐。

六房媽過爐已有三五○多年歷史，雲林縣府列為「無形文化資產」，也是國定重要民俗，六房媽信仰所屬的神像有十一尊，分別為正駕一尊、老副駕一尊、副駕五尊及千里眼、順風耳、文將公、武將公四尊四大將公。

另苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香，將於二十日起駕、廿二日抵達北港，目前報名人數近九萬人，媽祖信徒萬泰科技董事長張銘烈、金帝王生技公司董事長侯伯勳分別捐七十萬片口罩、五千個紀念版保溫瓶與來自全國信眾防疫及結緣。

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