雲林萡子寮打造水產精品加值園區 內政部通過

萡子寮漁港特定區，將改為水產精品加值園區發展。（記者詹士弘攝）

2022/05/12 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府翻轉萡子寮漁港特定區，朝水產精品加值園區發展，透過都市計畫變更，將荒廢三十年的住商用地更改為產業用地，引進台灣鯛等相關產業，計畫獲內政部都市計畫委員會大會審議通過，等都市計畫公告實施後，就會馬上引進相關產業，帶動地方發展。

荒廢30年住商用地 改為產業用地

萡子寮漁港是雲林縣重要港口，腹地廣大，一度是數百艘船筏出海作業的重要基地，為發展萡子寮漁港，縣府於一九九三年辦理市地重劃，但計畫趕不上變化，市地重劃完成後，漁港卻經常淤積，加上漁獲量銳減、人潮退散，發展未如預期，住商用地無人進駐，目前除雲林區漁會外，都是長滿雜草荒蕪的空地，還成為放牛的地方。

台商近年大量回流，工業用地一地難求，珍貴土地長滿雜草，縣府城鄉處決定活化萡子寮漁港特定區，利用都市計畫變更，要將未開發的住商用地改為產業專用區，調整後可釋出廿四公頃產業用地，可望引進台灣鯛、維運機械等水產及機械加工業，打造成水產精品加值園區。

內都委審議通過 都計公告後實施

萡子寮漁港特定區都市計畫變更歷經內都委專案小組三次審議，經提內都委大會審議，獲委員支持審議通過，產業用地增加為廿四公頃，較原有計畫增加約廿公頃。

城鄉處表示，都市計畫變更公告實施後，屬雲林縣府所有的十二公頃產業專用區可立即進行標售，引廠商進駐，增加就業人口、帶動地方發展，至於其他國有及農田水利署的土地，也將媒合業者與國財署等機關合作開發，共創地方繁榮。

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