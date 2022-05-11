鳳梨進入產期 雲縣府多元行銷

雲林金鑽鳳梨進入產季，縣府透過多元方式行銷。 （記者黃淑莉攝）

2022/05/11 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林金鑽鳳梨進入盛產期，縣府、縣農會媒合農民、採購及加工業者，進行雲林金鑽鳳梨採購合作計畫，希望透過多元方式從產地到末端通路打開鳳梨銷售管道。

縣府農業處表示，目前除媒合連銷手搖飲業者採購鳳梨鮮果，研發出一系列鳳梨茶飲，另也透過線上團購方式促銷，現已訂購超過九百箱，雲林縣長張麗善表示，現在吃鳳梨正是時候，歡迎大家多買雲林金鑽鳳梨或上雲林良品電商平台訂購。

雲林是國內鳳梨重要產地之一，縣府農業處統計，今年縣內鳳梨收成面積約三七四公頃，收成量近二萬公噸，其中以古坑為最大產區，產季在四月中旬後，五月是盛產期。

古坑鳳梨農、雲林永興果菜生產合作理事主席黃威騰指出，因人口老化、缺工及成本提高，許多老農棄種或轉種其他作物，今年栽種面積比去年減少二、三成，產量也減少，另因氣候不穩定，今年全台鳳梨產季延後，現進入盛產期。

黃威騰說，台灣農民栽種技術成熟，鳳梨品質很好，鮮果吃或加工口感、風味都很讚。

農業處指出，縣府將結合農民、採購及加工業者，透過產銷合作、網路行銷、線上團購、加工利用，及創意料理等多元方式，減輕農民銷售壓力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法