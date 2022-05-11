歷史建築北港舊登記所 獲2022建築園冶獎

歷史建築北港舊登記所，獲2022建築園冶獎公共建築景觀類獎項。（記者詹士弘攝）

2022/05/11 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕有百年歷史，去年才整修完成的雲林縣歷史建築北港舊登記所，參加由高雄市建築經營協會主辦的建築園冶獎，經委員現地評審後，獲頒二○二二建築園冶獎公共建築景觀類獎項，將成為北港新觀光亮點。

百年歷史 雲嘉最早興建的登記所

北港舊登記所於日治時期一九○九年完工啟用，是台南地方法院所屬的北港登記所，座落在朝天宮後方文仁路旁，一九二○年（大正九年）改名為「北港出張所」，一九四六年更名為「北港地政事務所」。

北港舊登記所為磚木混構「四坡水」建築，是日治明治年間登記所的廳舍建築，保存台灣登記所司法建築空間形式，也是雲嘉地區最早興建的登記所，具有建築技術價值及歷史意義，縣府於前年三月登錄為歷史建築，主建築為舊登記所，後方還是一座木造宿舍。

文化部編列1500萬整修 去年9月竣工

北港舊登記所一度閒置數十年，內部被人堆置雜物、垃圾，乏人整理，環境惡劣，影響市容景觀及環境衛生，經地方文史工作者爭取保留，文化部辦理「北港百年藝鎮再造歷史現場計畫」，其中子計畫編列一千五百多萬元進行整修，去年九月竣工，黑色屋頂配上白色外牆，十分吸睛，可望成為北港新亮點，未來將由鎮公所管理，規劃做為遊客中心。

未來將由公所管理 規劃為遊客中心

縣府文觀處表示，雲林從二○一一年起開始參選建築園冶獎，共累積有十三件歷史建築工程獲獎。

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