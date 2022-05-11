為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    歷史建築北港舊登記所 獲2022建築園冶獎

    歷史建築北港舊登記所，獲2022建築園冶獎公共建築景觀類獎項。（記者詹士弘攝）

    歷史建築北港舊登記所，獲2022建築園冶獎公共建築景觀類獎項。（記者詹士弘攝）

    2022/05/11 05:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕有百年歷史，去年才整修完成的雲林縣歷史建築北港舊登記所，參加由高雄市建築經營協會主辦的建築園冶獎，經委員現地評審後，獲頒二○二二建築園冶獎公共建築景觀類獎項，將成為北港新觀光亮點。

    百年歷史 雲嘉最早興建的登記所

    北港舊登記所於日治時期一九○九年完工啟用，是台南地方法院所屬的北港登記所，座落在朝天宮後方文仁路旁，一九二○年（大正九年）改名為「北港出張所」，一九四六年更名為「北港地政事務所」。

    北港舊登記所為磚木混構「四坡水」建築，是日治明治年間登記所的廳舍建築，保存台灣登記所司法建築空間形式，也是雲嘉地區最早興建的登記所，具有建築技術價值及歷史意義，縣府於前年三月登錄為歷史建築，主建築為舊登記所，後方還是一座木造宿舍。

    文化部編列1500萬整修 去年9月竣工

    北港舊登記所一度閒置數十年，內部被人堆置雜物、垃圾，乏人整理，環境惡劣，影響市容景觀及環境衛生，經地方文史工作者爭取保留，文化部辦理「北港百年藝鎮再造歷史現場計畫」，其中子計畫編列一千五百多萬元進行整修，去年九月竣工，黑色屋頂配上白色外牆，十分吸睛，可望成為北港新亮點，未來將由鎮公所管理，規劃做為遊客中心。

    未來將由公所管理 規劃為遊客中心

    縣府文觀處表示，雲林從二○一一年起開始參選建築園冶獎，共累積有十三件歷史建築工程獲獎。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    雲林縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播